보은·김천, 청주공항~보은~김천 내륙철도 국가계획 반영 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 보은군과 김천시가 31일 내륙철도 추진을 논의했다
- 양측은 제5차 국가철도망 반영을 위해 공동 대응했다
- 철도 건설로 청주공항 활성화와 균형발전을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군과 경북 김천시가 청주국제공항과 중부내륙을 잇는 '청주공항~보은~김천 내륙철도' 건설을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 공동 대응에 나섰다.
보은군은 31일 김천시를 방문해 사업 추진 상황과 주요 현안을 공유하고 국가계획 반영을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 지난해 공동건의서 작성과 국회토론회 개최에 이어 올해 처음 열린 업무협의다.
양 지자체는 지난해 7월 충북도·청주시와 함께 철도 건설사업의 조속한 추진을 촉구하는 공동건의서를 냈다. 같은 해 9월에는 국회토론회를 열어 사업 필요성을 알리고 국가철도망 구축계획 반영을 위한 공감대를 넓혔다.
청주공항~보은~김천 노선은 청주국제공항과 충청권, 경북 내륙권을 연결하는 광역교통축이다. 양 지자체는 철도가 건설되면 지역 간 접근성이 개선되고 청주공항 활성화와 중부내륙권 균형발전에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
이날 협의에서 양측은 관계기관과의 협력을 강화하고 사업의 필요성을 적극적으로 알리는 등 공동 대응을 이어가기로 했다.
최재형 보은군수는 "청주공항~보은~김천 내륙철도는 지역을 연결하는 것을 넘어 청주공항 활성화와 중부내륙권 균형발전을 이끌 중요한 교통 기반"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 김천시 등 관계기관과 지속적으로 협력하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com