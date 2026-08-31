충북 상업계고 학생 137명, 전국상업경진대회 참가 실력 겨룬다

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 31일 전국상업경진대회에 학생 137명을 보냈다.
- 대회는 9월 2일까지 광주 일원에서 16개 시도교육청이 공동 주최했다.
- 충북 선수단은 실전 훈련을 거쳐 출전했고 윤건영 교육감이 격려했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 도내 13개 상업계 고교 학생 137명이 31일 광주여대유니버시아드체육관에서 개막한 제16회 전국상업경진대회에 충북 대표로 참가했다고 밝혔다.
전국 16개 시·도교육청이 공동 주최하고 전남광주통합특별시교육청이 주관하는 이번 대회는 9월 2일까지 광주여대유니버시아드체육관과 광주여자상업고, 전남여자상업고에서 열린다.
전국에서 학생 선수 1600여명과 지도교사·관계자 등 2200여명이 참가해 회계실무, 창업실무, 사무행정, 전자상거래실무, 비즈니스영어, ERP, 금융실무, 세무실무 등 12개 경진 종목과 창업동아리 엑스포 등 4개 경연 종목에서 기량을 겨룬다.
충북 선수단은 지난 6월 열린 충북상업경진대회를 통해 선발됐으며 전국대회를 앞두고 종목별 심화학습과 실전 훈련을 진행해왔다.
이날 개회식에 참석한 윤건영 충북도교육감은 충북 선수단을 격려하며 선전을 당부했다.
윤 교육감은 "충북 대표라는 자부심을 갖고 그동안 준비한 실력을 후회 없이 발휘해 값진 경험을 쌓길 바란다"며 "학생들이 미래 산업사회가 요구하는 실무역량과 창의적 문제해결력을 갖춘 인재로 성장하도록 현장 중심의 직업교육을 더욱 내실 있게 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com