제천국제음악영화제 9월 3일 개막…115개국 2174편 출품

AI 핵심 요약beta
- 제22회 제천국제음악영화제가 3일 제천서 개막했다.
- 115개국 2174편 출품으로 역대 최다를 기록했다.
- 크러쉬 등 공연과 톡투유로 관객과 만난다.
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[제천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 제천에서 아시아 최대 음악영화 축제인 제22회 제천국제음악영화제가 9월 3일 막을 올린다.
영화제는 9월 3~8일 제천 일원에서 열리며, 올해 115개국에서 2174편이 출품돼 역대 최다를 기록했다.
개막식은 3일 오후 7시 30분 제천예술의전당 여름광장에서 열린다. 코미디언 장도연과 배우 문상민이 진행한다.
지난해에 이어 장항준 감독이 집행위원장을 맡아 영화 상영과 음악공연, 관객과의 대화, 영화음악 산업 프로그램 등을 이끈다.
대표 공연인 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'에는 크러쉬, FT아일랜드, 리센느, 몬스타엑스 등이 출연한다. 공연은 예매 시작 15분 만에 전석 매진됐다.
새롭게 선보이는 '톡투유'에서는 봉준호 감독, 이명세 감독, 가수 김윤아, 배우 전미도, 권일용 프로파일러, 손석희 언론인 등이 관객과 만난다.
배우 안재홍은 공식 홍보대사로 활동한다. 제천뮤직필름마켓과 영화음악아카데미, OST페어, 거리공연 등 영화음악 산업과 시민 참여 프로그램도 이어진다.
최승환 충북도 문화체육관광국장은 "제천국제음악영화제가 충북을 대표하는 문화행사로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com