충북도, 오송 '도심융합특구' 후보지 도전…49.6만㎡ 바이오 혁신거점 조성

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 31일 오송 도심융합특구 후보지에 도전했다
- 청주 오송역·오스코 일원 49만6000㎡를 신청했다
- 바이오 사업화 거점 조성해 연내 선정 노린다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 청주시와 손잡고 오송을 국가 바이오산업의 사업화 거점으로 키우기 위한 '도심융합특구' 후보지 선정에 도전한다.
충북도는 청주시 흥덕구 오송읍 KTX 오송역과 청주오스코 일원 약 49만6000㎡를 도심융합특구 후보지로 신청한다고 31일 밝혔다.
도심융합특구는 지방 대도시 도심에 산업·주거·문화 기능을 고밀도로 집적해 일과 주거, 여가가 한 공간에서 이뤄지는 혁신거점을 조성하는 국가 전략사업이다.
충북도는 전국 유일의 KTX 분기역인 오송역의 광역교통망과 바이오 관련 연구·기업 기반을 결합해 오송을 바이오산업의 임상·인허가·생산·사업화가 연결되는 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.
특구의 비전은 '연구를 넘어 사업화로, 국가 바이오 밸류체인을 완성하는 도시 오송'이다. 핵심 사업으로는 'K-바이오 BD(사업화) 허브'와 'K-바이오 혁신타운'이 추진된다.
BD 허브에는 전시·컨벤션을 비롯해 임상, 인허가, 투자, 기술이전, 글로벌 파트너링 등을 한곳에서 지원하는 사업화 플랫폼이 들어선다. 혁신타운에는 창업·기업 입주공간과 공용 랩, 클린룸 등을 조성하고 청년과 바이오 종사자, 방문연구원을 위한 단기주거 및 기숙사 등 정주공간도 마련할 계획이다.
충북도는 특구가 조성되면 대전의 기초연구, 세종의 정책·행정 기능과 오송의 임상·인허가·생산·사업화 기능이 연계돼 충청권 초광역 바이오 밸류체인의 핵심 거점으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.
특구로 지정되면 용도지역 상향과 개발밀도 완화 등 도시·건축 규제 특례가 적용될 수 있다. 임시허가와 실증특례, 법령 정비 등 규제특례와 함께 국·공유지 사용료 감면, 국세·지방세 감면 등을 통한 민간투자 촉진도 가능하다.
이혜옥 충북도 균형건설국장은 "수도권과 경쟁할 수 있는 바이오 혁신거점을 조성하고 청년층이 체감할 수 있는 양질의 일자리와 쾌적한 생활환경을 함께 마련하겠다"며 "현장실사와 평가를 거쳐 연내 최종 후보지로 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com