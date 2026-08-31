순창 용궐산 하늘길 '새 단장'...9월 1일 재개장

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 31일 용궐산 하늘길을 시설 보강 뒤 재개장했다.
- 군은 180m 그늘막과 데크 보강으로 안전성을 높였다.
- 9월부터 농특산물 판매장 운영으로 지역경제를 돕는다.
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목재 데크 2290㎡ 재도장, 9~11월 농특산물판매장 운영
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군의 대표 관광명소인 용궐산 하늘길이 시설 보강을 마치고 가을 관광 성수기를 맞아 새롭게 문을 연다고 31일 밝혔다.
군은 관광객들의 안전과 이용 편의를 높이기 위해 지난 8월 1일부터 31일까지 한 달간 용궐산 자연휴양림 하늘길을 임시 휴장하고 시설 보강공사를 진행했다.
이번 공사를 통해 하늘길 데크로드 일부 구간에 총연장 180m의 그늘막을 설치했다. 탐방객들이 산행 중 햇볕을 피할 수 있도록 하고 우천 시에도 비를 피할 수 있는 공간으로 활용할 예정이다.
노후 시설물의 내구성을 높이기 위한 정비도 이뤄졌다. 군은 목재 데크 2290㎡에 오일스테인 도장을 새로 실시하고 데크 구조물에 대한 유지·보강 작업을 진행했다.
재개장과 함께 관광객을 위한 지역 농특산물 판매 공간도 운영된다. 군은 9월부터 11월까지 용궐산 자연휴양림 주차장 인근에 농특산물판매장을 마련하고 지역에서 생산된 농산물과 임산물, 특산물 등을 선보일 계획이다.
이를 통해 관광객들에게 순창의 우수한 농특산물을 알리고 지역 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 군은 기대하고 있다.
가을철 용궐산은 섬진강과 어우러진 수려한 산세를 감상하며 하늘길을 걸을 수 있어 관광객들의 발길이 이어지는 곳이다. 군은 이번 시설 정비를 통해 보다 쾌적하고 안전한 탐방환경을 제공할 방침이다.
최영일 순창군수는 "한 달간의 휴장 기간 동안 관광객들이 용궐산 하늘길을 편안하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 보강에 중점을 뒀다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com