임실군, 미래발전 청사진 마련…52개 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 31일 2036 미래발전전략 최종보고회를 열었다.
- 2027~2036년 52개 과제에 3조8615억원을 투입한다.
- 농생명·관광·복지 강화로 정주여건 개선에 나선다.
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총 3조8615억원 투입 계획...국비 3조2449억원 확보 강화
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 지역소멸 위기와 정책환경 변화에 대응해 향후 10년간 지역의 성장동력을 확보하고 지속가능한 발전 기반을 구축하기 위한 중장기 전략을 마련했다고 31일 밝혔다.
군은 종합상황실에서 한득수 임실군수와 정일윤 임실군의회 의장, 전북연구원 연구진, 간부 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 '2036 임실군 미래발전전략 수립 연구용역' 최종보고회를 개최했다.
이번 용역은 2027년부터 2036년까지 10년을 대상으로 임실의 지역 여건과 미래 환경을 분석하고 지역이 가진 강점을 성장동력으로 발전시키는 중장기 발전전략을 마련하는 데 초점을 맞췄다.
전북연구원이 수행한 연구에서는 군정 비전인 '사람이 머물고, 행복이 자라는 임실'을 중심으로 ▲농생명 혁신 ▲지역경제 활력 ▲문화관광 융합성장 ▲지역균형 발전 ▲돌봄복지 고도화 등 5대 추진전략을 제시했다.
특히 농생명산업과 임실N치즈, 반려동물산업, 옥정호 등 지역의 차별화된 자원을 개별 사업에 머물지 않고 산업·관광·정주가 연결되는 성장동력으로 육성하는 데 중점을 뒀다.
전략 실행을 위해 지역개발 10개, 관광 8개, SOC 8개, 농업·농촌 6개, 식품 5개, 산업·경제 5개, 지역문화 5개, 복지 5개 등 8개 분야에서 총 52개 세부과제를 발굴했다.
52개 미래사업의 총투자 규모는 약 3조8615억원으로 추산됐다. 재원별로는 국비 3조2449억원, 도비 2946억원, 군비 2841억원, 기타 358억원 등이다.
전체 사업비에서 국비 비중이 높은 만큼 군은 중앙부처와 전북특별자치도의 상위계획에 핵심사업을 선제적으로 반영하고 정부 공모사업과 국가예산 신규사업을 적극 발굴해 재원 확보에 나설 계획이다.
또 분야별 핵심사업의 우선순위와 실행 가능성을 면밀히 검토해 전략을 단계적으로 구체화한다. 농생명·치즈산업 경쟁력 강화와 반려동물산업 육성, 옥정호 등 관광자원 연계를 통해 관광객의 체류와 소비를 지역소득 및 일자리로 연결한다는 구상이다.
지역개발과 SOC 확충, 교육·복지 등 정주환경 개선도 함께 추진해 청년과 가족이 머물고 농촌 주민들이 안정적으로 생활할 수 있는 기반을 구축할 방침이다.
한득수 임실군수는 "임실의 강점을 살린 핵심사업들이 국가와 전북특별자치도의 정책과 예산에 반영될 수 있도록 적극 대응하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com