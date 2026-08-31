경남도, 추석 연휴 특별교통대책 추진…귀성객 안전 확보 방안 마련

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 31일부터 추석 특별교통대책을 추진했다.
- 도내 터미널·버스 안전점검과 교육을 강화했다.
- 시외버스 증회와 우회노선으로 혼잡을 줄인다.
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시외버스 68개 노선 증회·86개 우회노선 지정
– 도, 시․군 교통상황실 운영으로 사고 등 긴급상황 신속 대응
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 민족 대이동이 시작되는 추석 연휴를 앞두고 경남 곳곳의 터미널과 휴게소, 역사 주변이 분주해졌다. 귀성객이 몰리는 시기마다 반복되던 혼잡과 안전사고를 줄이기 위해 경남도가 올해도 연휴 전부터 교통관리 체계를 손질하고 나섰다.
도는 추석 연휴를 맞아 도민과 귀성객의 안전하고 편리한 이동을 위해 31일부터 9월 27일까지 '2026년 추석 연휴 특별교통대책'을 추진한다고 밝혔다.
도는 이번 대책의 기간을 연휴 전·후로 넉넉히 잡고 교통안전 관리 강화, 대중교통 수송력 확대, 교통소통 원활화, 운송질서 확립, 기상악화와 사고 대응태세 강화 등을 핵심 과제로 제시했다.
우선 31일부터 9월 16일까지 도와 18개 시군이 합동점검반을 꾸려 도내 터미널 등 대중교통시설과 각종 대중교통 차량을 대상으로 안전관리 실태 점검에 나선다.
건축물과 전기·소방시설은 물론 차량 내 공조시설, 안전벨트와 타이어 상태, 소화기·비상망치 비치 여부 등을 집중 확인하, 점검에서 드러난 지적사항은 추석 연휴 전에 개선하도록 조치할 방침이다.
도내 운수업체는 다음 달 7일부터 18일까지 운행 차량을 사전 점검해 노후 부품을 교체하는 등 자체적인 안전관리도 강화한다. 경상남도교통문화연수원은 연휴 시작 전까지 여객운수종사자 약 1400명을 대상으로 교통안전수칙과 사고 예방 교육을 실시해 현장 운전자의 안전의식을 높인다는 계획이다.
귀성·귀갓길 이동 수요 증가에 대비해 시외버스 수송력 확대 방안도 마련했다. 도는 추석 연휴 기간 도내 13개 시외버스 운송업체를 대상으로 총 154개 노선에 대해 운행 개선명령을 내리고 이 가운데 68개 노선은 264회 증회 운행을 실시한다. 상습 정체구간을 피할 수 있도록 86개 우회노선을 지정하고 수송 수요에 따라 예비 차량을 탄력적으로 투입해 혼잡 완화에 나선다.
각 시군은 지역 여건에 맞춰 시내·농어촌버스 심야 운행 연장과 증회, KTX·SRT 역사 연계 수송, 택시 부제 해제 등을 추진해 대중교통 이용 불편을 줄일 예정이다. 아울러 역사와 터미널 주변을 중심으로 승차거부, 부당요금 징수, 불법 주정차 행위에 대한 단속도 강화해 성수기 운송질서를 바로잡겠다는 방침이다.
주요 지·정체 구간에서는 경남경찰청 등 관계기관과 협력해 현장 중심 교통관리를 강화한다. 시군별 교통전광판과 TBN 경남교통방송 등을 통해 실시간 교통상황과 우회도로 정보를 제공해 교통량을 분산하고 정체에 따른 추가 혼잡을 줄인다는 계획이다.
연휴 기간에는 교통상황실을 운영해 도로와 대중교통 상황을 상시 모니터링한다. 사고 발생, 도로 통제, 집중호우·태풍 등 돌발 상황이 생길 경우 관계기관과 즉시 정보를 공유하고 우회 운행과 현장 조치 등 신속한 대응 체계를 가동해 이용자 안전을 확보할 방침이다.
추석 직전인 다음달 23일에는 진영휴게소 순천 방향에서 교통안전 캠페인을 진행한다. 이 캠페인에서는 안전띠 착용, 졸음운전·음주운전 예방을 중점 안내하고 운송 질서 확립과 사고 예방 홍보도 함께 실시해 장거리 운전이 많은 연휴 특성을 고려한 계도 활동에 나선다.
news2349@newspim.com