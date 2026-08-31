천호성 전북교육감, 전북자치도의회와 관계 개선 의지 '표명'

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감이 31일 도의회와 협력 강화를 밝혔다.
- 천 교육감은 도의회를 중요한 파트너라며 예우와 소통을 당부했다.
- 조직개편에선 불필요한 업무 정리와 인력 재구조화를 주문했다.
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조직개편 속도전 주문…"업무 20% 과감히 줄여야"
조직진단 점검...부서 간 중복업무 협업 정비 강조
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 31일 주간 정책회의에서 최근 논란이 된 전북자치도의회와의 관계에 대해서 입장을 밝혔다.
천 교육감은 "도의회는 우리의 아주 중요한 파트너"라며 "도민에 의해 선출된 분들인 만큼 저도 예우를 다하겠다"고 말했다.
아울러서 도의원들을 만날 때는 "도민과 만난다는 생각으로 임해달라"고 당부하며 의회와의 소통과 협력 강화를 강조했다.
또한 "도의회를 더욱 존중하면서 연대하고 협력해 나가겠다는 점을 다시 한번 말씀드린다"며 "이번 일을 더 노력하는 계기로 삼겠다"고 덧붙였다.
천 교육감은 이날 또 조직개편 과정에서 불필요한 업무를 과감히 정리하고 인력 재구조화에 속도를 내줄 것을 주문했다.
천 교육감은 조직개편과 관련한 조직진단 진행 상황과 현장의 애로사항을 점검하고 부서별 업무 및 인력에 대한 면밀한 분석을 당부했다.
천 교육감은 "각 부서장이 소속 인력과 업무를 정확히 파악하고 부서별로 먼저 정리할 부분은 정리해야 한다"며 "부서 간 중복 업무는 협업을 통해 효율적으로 조정할 수 있어야 한다"고 강조했다.
이어 "옷장에 쌓아둔 헌 옷을 버려야 새 옷을 채울 수 있듯 새로운 일은 계속 발생할 수밖에 없다"며 "이번 조직개편에서 과감한 정비가 필요하다"고 말했다.
특히 각 부서장들에게 "기계적으로 정리하는 것이 쉽지는 않겠지만 책임감을 갖고 업무를 20% 줄이고 인력 통폐합과 재구조화에 앞장서달라"고 당부했다.
lbs0964@newspim.com