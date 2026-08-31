익산시, 내년 예산편성 착수…선택과 집중·재정 효율화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 31일 2027년 예산편성에 착수했다
- 시청에서 150여 명 대상 운영기준 설명회를 열었다
- 필요사업에 재원 집중하며 재정건전성을 높이기로 했다
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기존 사업 타당성·효과성 원점 재검토, 필수사업 중심 재원 배분
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 한정된 재원을 효율적으로 활용하고 재정건전성을 높이기 위한 2027년도 예산편성 작업에 본격 착수했다고 31일 밝혔다.
시는 이날 시청 다목적홀에서 부서별 주무계장과 예산담당자 등 150여 명을 대상으로 '2027년 예산편성 운영기준 설명회'를 개최했다.
이번 설명회에서는 내년도 예산운영 방향과 주요 제도 변경사항, 예산 요구 과정에서 유의할 사항 등을 공유했다. 특히 사업별 필요성과 효과성을 면밀히 검토해 한정된 재원을 꼭 필요한 사업에 집중할 것을 강조했다.
시는 내년 재정 여건이 쉽지 않을 것으로 전망하고 있다. 반도체 수출 호조 등에 따라 국세수입 여건은 일부 개선될 것으로 예상되지만 미래대응기금 신설 등의 영향으로 보통교부세 등 이전재원의 증가 폭은 제한적일 것으로 보고 있다.
또 현안사업 추진 과정에서 발행한 지방채가 누적된 만큼 재정건전성을 높이기 위한 지속적인 관리도 필요한 상황이다.
이에 따라 시는 재정대전환 추진단의 재정혁신 방향과 연계해 기존 사업의 타당성과 효과성을 원점에서 재검토하고 꼭 필요한 사업에 재원을 집중할 방침이다.
김우진 익산시 기획안전국장은 "어려운 재정 여건을 고려할 때 내년 예산은 선택과 집중을 통한 작지만 강한 재정운영이 필요하다"며 "모든 사업의 타당성과 효과성을 철저히 살펴 내실 있게 예산을 편성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com