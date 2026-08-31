근대5종 서창완, AG 앞두고 세계선수권서 개인전 동메달

AI 핵심 요약beta
- 서창완이 30일 중국 구이양 세계선수권 개인전서 동메달을 땄다.
- 서창완은 개인전 첫 메달을 수확하며 아시안게임 기대를 키웠다.
- 한국 근대5종은 금1·동1로 대회를 마치고 AG를 준비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 근대5종의 간판 서창완(전남광주시청)이 세계선수권대회 개인전에서 처음으로 메달을 목에 걸며 다가오는 아시안게임 전망을 밝혔다.
서창완은 30일 중국 구이양에서 막을 내린 2026 국제근대5종연맹(UIPM) 세계선수권대회 남자 개인전 결승에서 펜싱, 장애물 경기, 수영, 레이저 런(육상+사격) 합계 1576점을 기록해 3위에 올랐다.
우승은 체코의 마테이 루케시(1586점), 준우승은 러시아의 에고르 그로마드스키(1581점)가 차지했다. 서창완이 세계선수권 개인전 시상대에 오른 것은 이번이 처음이다.
앞서 성승민(한국체대)과 함께 나선 혼성계주에서 금메달을 합작한 서창완은 이번 대회 한국 선수단이 수확한 메달(금1·동1)을 모두 책임졌다.
출발부터 좋았다. 서창완은 첫 종목인 펜싱에서 238점을 얻어 전체 3위로 시작했다. 이어 장애물 경기(376점)와 주 종목 수영(321점)까지 3위 자리를 굳건히 지켰다.
마지막 승부처인 레이저 런에서도 세 번째로 출발해 10분 59초 01(641점)을 기록하며 결승선을 통과했다. 세계랭킹 1위 무타즈 모하메드(이집트)의 추격을 끝까지 따돌리고 동메달을 확정했다.
여자부 개인전 결승에 나선 성승민은 1434점으로 13위에 머물렀다. 금메달은 헝가리의 블런커 구지(1485점)가 품었다.
금메달 1개와 동메달 1개로 대회를 마친 한국 근대5종 대표팀은 다음 달 16일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금빛 레이스를 이어간다.
psoq1337@newspim.com