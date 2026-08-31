단양군, 신규 음식점·숙박업소에 '영업신고증 액자' 무료 지원

AI 핵심 요약beta
- 충북 단양군이 31일 신규 식품·숙박업소에 영업신고증 액자를 무료 보급했다.
- 군은 신고증 훼손을 막고 투명한 게시로 신뢰도를 높이기로 했다.
- 신규 창업자의 비용 부담을 줄여 안심할 수 있는 영업환경을 조성했다.
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깨끗한 영업환경 조성해 관광도시 이미지 강화
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 신규 창업 영업자의 안정적인 정착과 투명한 영업환경 조성을 위해 신규 식품위생업소와 숙박업소를 대상으로 '영업신고증 전용 액자' 무료 보급에 나선다.
31일 군에 따르면 이번 사업은 영업신고증을 업소 내에 깔끔하게 게시해 방문객들이 영업신고 사항을 쉽게 확인할 수 있도록 하고 업소에 대한 신뢰도와 위생 이미지를 높이기 위해 마련됐다.
그동안 일부 신규 업소는 영업신고증 게시를 위해 별도로 액자를 구입하거나 적절한 게시 수단이 없어 신고증이 훼손되는 불편을 겪어왔다.
군은 전용 액자를 무료로 제공해 신규 영업자의 비용 부담과 불편을 줄이는 한편, 음식점과 숙박업소를 이용하는 군민과 관광객이 보다 안심할 수 있는 영업환경을 조성할 계획이다.
군 관계자는 "신규 창업자들이 영업 초기 겪는 작은 불편까지 세심하게 살피겠다"며 "영업자와 이용자 모두가 체감할 수 있는 생활밀착형 적극행정을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com