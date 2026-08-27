고흥 유자, 칭다오맥주와 중국시장 진출 가능성 타진

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가공제품 개발·공동마케팅 검토

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 공영민 고흥군수가 중국 칭다오맥주유한공사 관계자들과 만나 고흥 유자를 활용한 제품 개발과 현지 마케팅 협력 방안을 논의하며 중국시장 진출 확대 가능성을 모색했다.

고흥군은 공 군수가 중국 산둥성에서 캉빈 산둥불곤투자유한공사 회장, 유부화 칭다오맥주유한공사 부회장, 상하이 민허제 상무유한공사 관계자 등과 만찬 간담회를 열었다고 27일 밝혔다.

공영민 고흥군수와 산둥불곤투자유한공사 임직원들이 지난 26일 중국 산둥성에서 고흥 유자 활용 제품 개발 및 중국시장 진출 협력 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=고흥군] 2026.08.27 chadol999@newspim.com

간담회에서는 고흥 유자 가공품을 원료로 한 맥주 등 제품 개발 가능성과 중국 주요 도시 대상 판촉·홍보 방안, 현지 유통망을 활용한 판매 확대 방안 등이 논의됐다.

군은 칭다오맥주와 유자 활용 제품 개발 및 공동 마케팅 등 협력안을 검토하고 후속 협의를 거쳐 구체적인 사업 추진 방안을 마련할 계획이다.

이번 논의는 고흥군이 중국 기업과 공동 개발한 한중 합작 음료 '하이뉴'를 통해 유자 제품화 가능성을 확인한 데 따른 것이다. 군은 원물 수출 중심에서 벗어나 가공제품 개발과 브랜드화를 통해 고흥 유자의 시장 경쟁력을 높인다는 방침이다.

칭다오맥주는 중국을 대표하는 맥주 브랜드로 양측 협력이 구체화하면 고흥 유자의 중국 내 인지도 제고와 해외시장 판로 확대에도 도움이 될 것으로 군은 기대했다.

공영민 군수는 "세계적 브랜드인 칭다오맥주와 고흥 유자의 협력 가능성을 논의했다는 데 의미가 있다"며 "제품화 경험을 바탕으로 유자 브랜드 가치를 높이고 실질적인 수출 확대로 연결되도록 기업 협력을 이어가겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com