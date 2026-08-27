[라리가] 음바페 1호 해트트릭...R마드리드 모리뉴 홈 복귀전 대승

AI 핵심 요약beta
- 음바페가 27일 라리가 2라운드서 해트트릭했다.
- 레알 마드리드가 소시에다드를 4-1로 꺾었다.
- 레알은 개막 2연승으로 리그 선두에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 라리가 득점왕 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 시즌 '1호 해트트릭'을 폭발시키며 팀의 대승을 진두지휘했다.
레알 마드리드는 27일(한국시간) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2026-2027 스페인 라리가 2라운드 홈 경기에서 음바페의 해트트릭과 비니시우스 주니오르의 쐐기골을 앞세워 레알 소시에다드를 4-1로 대파했다. 개막 2연승을 달린 레알 마드리드(승점 6·골득실 +4)는 골 득실에서 세비야, 레알 베티스를 제치고 리그 선두로 올라섰다. 13년 만에 베르나베우 사령탑으로 복귀한 조제 모리뉴 감독도 화려한 홈 복귀전을 치렀다.
주도권을 잡고 밀어붙이던 레알 마드리드는 전반 40분 선제골을 뽑아냈다. 주장 페데리코 발베르데가 중앙을 파고든 뒤 칼날 같은 전진 패스를 찔렀고, 음바페가 반박자 빠른 터치에 이은 강력한 슈팅으로 골문 상단을 갈랐다. 음바페의 시즌 마수걸이 골이었다. 하지만 소시에다드의 반격도 매서웠다. 4분 뒤 굴절된 공을 루카 수치치가 왼발로 차 넣으며 1-1 동점을 만들었다.
전반을 동점으로 마친 레알 마드리드는 후반 들어 화력을 거세게 퍼부었다. 후반 15분 음바페가 발베르데의 패스를 시작으로 주드 벨링엄과 전격적인 원투 패스를 주고받으며 수비진을 완전 허물었다. 일대일 기회를 잡은 음바페는 침착하게 마무리지으며 다시 리드를 가져왔다.
기세를 탄 레알 마드리드는 후반 23분 벨링엄의 강한 전방 압박으로 소유권을 되찾았고 비니시우스가 빈 골문에 가볍게 차 넣으며 승기를 잡았다.
후반 35분 해트트릭의 마침표를 찍었다. 비니시우스가 상대 수비 시선을 끌어당긴 뒤 하프스페이스로 침투하는 음바페에게 패스를 보냈다. 골키퍼와 맞선 음바페는 머리 위를 살짝 넘기는 감각적인 칩샷으로 자신의 시즌 1호 해트트릭을 완성했다.
이날 3골을 쓸어 담은 음바페는 단숨에 리그 득점 선두로 치고 나갔다. 동시에 레알 마드리드 유니폼을 입고 통산 105경기 만에 100번째 공격 포인트(89골 11도움)를 고지 돌파했다.
psoq1337@newspim.com