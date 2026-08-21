황민현, 서울→타이베이 팬미팅 개최…10월 '도원경'으로 황도 만난다

AI 핵심 요약beta
- 황민현이 10월 16일 서울서 팬미팅 도원경을 연다
- 도쿄·마카오·타이베이까지 총 7회 글로벌 팬미팅이다
- 토크·게임·무대로 추억과 새 미래를 함께 나눈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 황민현이 서울을 시작으로 도쿄, 마카오, 타이베이를 잇는 글로벌 팬미팅을 개최하고 전 세계 팬들과 특별한 시간을 보낸다.
가수 겸 배우 황민현이 서울, 도쿄, 마카오, 타이베이에서 팬미팅을 열고 전 세계 황도(팬덤명)들을 만난다.
21일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 '2026 황민현 팬미팅 '도원경''이 오는 10월 16~18일 서울 강남구 코엑스아티움 우리은행홀을 시작으로 21~22일 도쿄 타치카와 스테이지 가든, 11월 7일 마카오 그랜드 리스보아 팰리스 리조트, 27일 타이베이 레거시 테라에서 총 7회에 걸쳐 진행된다.
'도원경'은 복숭아꽃이 피어 있는 아름다운 지상 낙원을 뜻한다. 서로 변치 않기를 약속했던 2024년 '도원결의', 유토피아를 만끽했던 2025년 '도화원' 등 이전 팬미팅에서부터 쌓아 올린 서사를 잇는 이름이다. 올해는 황민현과 황도가 함께한 추억을 되짚어보고, 새롭게 나아갈 미래를 그려보는 시간으로 꾸며진다.
또한 '도원경'에는 황민현의 맑고 감미로운 음색을 감상할 수 있는 다채로운 세트리스트는 물론 토크와 게임 등 다양한 코너가 마련돼 팬들의 기대감을 수직 상승 시킬 예정이다.
플레디스 엔터테인먼트는 "황민현과 황도가 변화와 성장에 대한 서로의 생각을 나누며 한층 깊어진 유대감을 확인하는 자리가 되길 기대한다"라며 "소중한 추억으로 남을 이번 만남에 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.
한편 황민현은 '올라운더' 활약을 이어가고 있다. 그는 지난 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 'KCON LA 2026'의 엠카운트다운 스테이지에 그룹 워너원으로 올라 열정적인 퍼포먼스를 펼쳤다. 내달 1일과 8일 엠넷과 엠넷플러스에서 방송되는 리얼리티 예능 '워너원 고 인 LA(워너원고 인 엘에이)'에 출연해 색다른 매력을 선보인다.
moonddo00@newspim.com