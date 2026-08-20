익산시의회 "제2혁신도시 익산 유치, 공약 이행" 촉구

AI 핵심 요약beta
- 익산시의회가 20일 제2차 공공기관 이전 선도를 촉구했다.
- 도정의 익산시 제2혁신도시 공약 변경 움직임을 비판했다.
- 공약 원안 이행과 익산시 단독 대상지 확정을 요구했다.
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"표 얻기위해 공약 남발...막상 도정 시작되자 지키지 않는 무책임한 행정"
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시의회가 20일 제2차 수도권 공공기관 지방 이전을 앞두고 전북특별자치도의 '익산시 제2혁신도시 유치' 공약 변경 움직임에 강하게 반발하며 공약 원안 이행을 촉구했다.
익산시의회는 이날 익산역에서 김충영 의장을 비롯한 의원들이 참석한 가운데 '익산시 제2차 공공기관 이전 선도 촉구 성명서'를 발표했다.
성명은 지난 지방선거 당시 이원택 전북특별자치도지사가 인구 감소와 경기 침체를 겪는 익산의 도약을 위해 '익산시 제2혁신도시 유치'를 핵심 공약으로 제시했다며 27만 익산시민이 이를 믿고 새로운 도정에 기대를 걸었다고 밝혔다.
그러나 최근 민선 9기 도정 공약 확정 과정에서 기존 '익산시 제2혁신도시 유치'라는 명칭과 실체가 '주요 공공기관 이전 추진'으로 변경되고 대상지도 익산시 단독이 아닌 '도내 전역'으로 확대되는 움직임을 보이고 있다고 지적했다.
익산시의회는 이를 두고 "시민의 표심을 얻기 위해 공약을 남발하고 막상 도정이 시작되자 이를 지키지 않는 무책임한 행정"이라며 강하게 비판했다.
특히 익산은 제1혁신도시 조성 과정에서 소외된 만큼 제2혁신도시 유치를 통해 지역소멸 위기를 극복하고 새로운 성장동력을 확보해야 한다고 강조했다.
기존 건물의 즉시 활용과 부지 제공이 가능한 '완성형 입지 체계'를 선제적으로 구축한 만큼 제2차 공공기관 이전을 선도할 수 있는 최적지라는 주장이다.
익산시의회는 ▲'익산시 제2혁신도시 유치' 공약 원안 즉각 이행 ▲제2혁신도시 조성사업 도내 분산 추진 철회 및 익산시 단독 대상지 확정·공표 ▲익산시의 제2차 공공기관 이전 선도를 통한 전북 균형발전 대책 마련 등을 촉구했다.
김충영 익산시의회 의장은 "우리 익산은 제1혁신도시의 소외를 묵묵히 견뎌왔고 더 이상 지역소멸 위기를 방관할 수 없다"며 "사통팔달 철도 교통 허브이자 농생명·식품·첨단산업의 최적지로서 제2혁신도시 성공을 견인할 준비가 돼 있다"고 말했다.
이어 "익산과 전북특별자치도의 미래가 걸린 사안인 만큼 익산시가 제2혁신도시 유치와 제2차 공공기관 이전을 선도할 수 있도록 시민들과 함께 끝까지 대응해 나가겠다"고 역설했다.
lbs0964@newspim.com