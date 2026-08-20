전주시, 취업준비 청년 교통비 지원…구직활동 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 20일 취업준비 청년 교통비 지원사업을 공고했다.
- 오는 26일부터 9월 1일까지 대상자를 공개 모집한다.
- 선정 청년에게 10만원 교통카드를 지급한다.
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선정자 10만원 충전 교통카드 지급, 시내·시외버스·택시 이용 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 취업을 준비하는 청년들의 이동 부담을 줄이고 원활한 구직활동을 돕기 위해 교통비 지원에 나선다고 20일 밝혔다.
시는 오는 26일부터 9월 1일까지 전주시 누리집 통합신청지원 사이트를 통해 '취업준비 청년 교통비 지원사업' 대상자를 공개 모집한다.
이 사업은 경제적으로 어려움을 겪는 청년들의 구직활동을 지원하기 위해 2024년부터 추진됐으며 지난 2년간 500여 명의 청년에게 교통카드를 지급했다.
신청 대상은 공고일 기준 주민등록상 주소지가 전주시인 18~39세(1986~2007년생) 취업 준비 청년이다. 기준중위소득 100% 이하인 소득 기준도 충족해야 한다.
시는 신청자의 자격요건 충족 여부 등을 심사한 뒤 오는 9월 9일 지원 대상자를 선정할 예정이다. 선정된 청년에게는 10만원이 충전된 교통카드를 지급하며 시내버스, 시외버스, 택시 등 구직활동에 필요한 교통비로 사용할 수 있다.
특히 올해부터는 전주시 청년소통공간인 '청년이음전주'에서 교통카드를 배부하고 구직 관련 정보와 각종 청년정책, 자기개발 프로그램 등도 함께 안내할 계획이다.
제출서류 등 자세한 사항은 전주시 누리집 공고문 또는 전주청년 온라인플랫폼 '청정지대'에서 확인할 수 있다.
시는 그동안 교통비 지원을 통해 취업 준비 청년들의 경제적 부담을 낮추는 동시에 구직활동 과정에서 느끼는 심리적·물리적 진입장벽을 완화하는 데 힘써왔다.
전주시는 취업준비 청년 교통비 지원사업 외에도 전북형 청년활력수당, 면접정장 무료대여, 청년 어학시험 응시료 지원 등 다양한 청년 지원사업을 추진하고 있다.
lbs0964@newspim.com