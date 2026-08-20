전국 광역 단체장 8월 20일 일정

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 14일 을지연습 상황보고와 토의를 진행했다.
- 전국 시도지사들이 14일 을지연습과 민방위훈련에 나섰다.
- 부산·광주·대구 등은 현장점검과 협약행사를 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲조상호 세종시장
-을지연습 아침 종합상황보고(8:30 충무상황실)
-을지연습 전시현안과제 토의(10:30 충무상황실)
-세종시 여성기업인협의회 간담회(11:00 대회의실)
-을지연습 공습대비 민방위훈련 참석(14:00 본청)
-을지연습 주요사태 통합상황조치(15:00 충무상황실)
▲우상호 강원도지사
-을지연습 국가중요시설 실제훈련 참관(10:00 KBS춘천방송총국)
▲신용한 충북지사
-창업도시 추진단 발대식(10:30 대회의실)
-청내대피 훈련(14:00 도청 일원)
▲이원택 전북지사
- 을지훈련 상황보고 (09:00 충무시설)
- 임진왜란 웅치전투 추도행사 (10:00 공연장)
- 전북지역 성장펀드 결성식 x J-피움 13:30 (라한호텔)
▲허태정 대전시장
-고향사랑기부 답례품 우수 공급업체 감사패 수여식(10:30 응접실)
-민방공 대피훈련(14:00 통합방위종합상황실)
▲박수현 충남지사
-나눔실천 유공자 포상식(10:30 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
광주은행 기부금 전달식(08:00 광주청사)
- 아너소사이어티&나눔명문기업 가입식(09:15 광주청사)
- 을지연습 민방공 대피훈련(14:00 동부청사)
- 여수 석유화학 사업재편 연관 기업 간담회(14:50 여수시 금호섬유화학)
- 여수세계섬박람회 준비상황 현장점검 및 간담회(16:30 여수시)
▲이철우 경북도지사
- 2026년 을지연습 일일상황보고 및 전시현안과제 토의 (충무시설 종합보고장 09:00)
- 2026년 8월 공습대비 민방위 훈련(14:00 경북도청 지하주차장)
▲ 추경호 대구광역시장
-WMAC 준비 상황 최종 점검(13:30 대구스타디움)
- WMAC대구2026 축하 콘서트(19:00 대구콘서트하우스 그랜드홀)
▲전재수 부산시장
- 개학기 통학로 개선사업 현장방문( 08:15 동구 성남초 일원)
- ㈜세정 사회적 취약계층 지원 기부금 전달식(10:00의전실)
- 이동노동자 편의점 쉼터 운영 업무협약( 13:30 국제의전실)
- 북극항로 운항과 연관산업 활성화를 위한 업무협약(14:30 국제의전실)
- 접견-주부산 필리핀 총영사(15:30 국제의전실)
- 외국인등 재난구호 및 피해자 지원을 위한 업무협약 및 부산 재난대응 통역단 위촉식(16:00 재난안전대책본부)
▲박완수 경남지사
- 을지연습 대표 실제훈련(14:00 합천댐)
▲추미애 도지사
- 간부공무원 성희롱·성폭력 예방 교육(10:00)
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com