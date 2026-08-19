무진성, 넷플릭스 '들쥐' 출연…류준열 유일한 친구로 강렬 변신

AI 핵심 요약beta
- 배우 무진성이 28일 공개되는 넷플릭스 '들쥐'에 출연했다
- 무진성은 류준열의 유일한 친구 수현 역을 맡았다
- 무진성은 추적 스릴러서 또 다른 연기 변신을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 무진성이 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에서 류준열의 유일한 친구로 분해 또 한 번 강렬한 연기 변신에 나선다.
무진성은 오는 28일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 출연을 확정했다. '들쥐'는 '손톱 먹은 들쥐' 설화를 모티브로, 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.
무진성은 극 중 '문재'(류준열)의 모든 것을 관리해 주던 유일한 친구 '수현'으로 분한다. 특히 공개된 스틸에는 수현이 탄 차를 다급하게 붙잡고 있는 문재와 놀란 표정의 수현이 담겨, 두 사람 사이에 찾아온 변화에 대한 궁금증을 높인다.
무진성은 2013년 드라마 '투윅스'로 데뷔한 이후 '산후조리원', '남이 될 수 있을까', '폭군', '태풍상사', '월간남친' 및 영화 '장르만 로맨스' 등 다채로운 작품에서 개성 있는 캐릭터를 소화하며 자신만의 영역을 넓혀왔다. 특히 '태풍상사'의 서늘한 '표현준'부터 '월간남친'의 설렘을 자극하는 남친 캐릭터까지 상반된 매력의 캐릭터를 폭넓게 소화하며 연기 스펙트럼을 보여줬다.
최근에는 MBC '유부녀 킬러'에서 두루미전자 영업3팀 대리이자 천재 해커 '기영도' 역으로 활약하고 있다. 뛰어난 정보력과 기술력으로 작전을 뒷받침하는 한편, 냉철함과 다정함을 오가는 면모까지 섬세하게 표현하며 기영도의 입체적인 매력을 살리고 있다. 작품마다 결이 다른 캐릭터를 소화해온 무진성이 '들쥐'에서는 문재의 가장 가까운 친구 '수현'으로 또 다른 얼굴을 보여줄 것으로 기대된다.
한편, 넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 28일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.
moonddo00@newspim.com