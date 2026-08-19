청와대, 오늘 유튜브 "국민통합, 대화가 필요해" 첫방…첫 게스트 홍석천

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 19일 오후 2시 유튜브 방송을 시작했다.
- 국민통합 대화가 필요해는 다양한 목소리를 듣는 장이다.
- 자영업자와 알바생 갈등부터 세대·가족 대화도 다룬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
각계각층 다양한 인사 초대해 현장 목소리 청취
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 국민의 다양한 목소리를 직접 듣고, 서로 다른 생각과 입장을 가진 사람들이 상대방을 이해할 수 있는 소통의 장이 될 유튜브 방송 '국민통합, 대화가 필요해!'를 19일 오후 2시에 생중계로 선보인다.
청와대는 "서로 다른 계층과 세대, 지역을 넘어 다양한 인사들을 초대해 현장의 목소리를 경청함으로써 국민통합 분위기를 조성하고자 기획한 프로그램"이라고 소개했다.
방송은 청와대 오픈 스튜디오에서 진행되며, KTV 유튜브 채널에서 격주로 공개될 예정이다.
허은아 국민통합비서관이 진행을 맡고, 자영업자를 대표해 방송인 홍석천 씨와 청년 아르바이트생 박현우 씨가 출연해 자영업자와 아르바이트생이 현장에서 겪는 서로 다른 어려움과 갈등을 중심으로 이야기를 나눈다.
이들은 '갑질하는 사장'과 '태도 불량 알바', '최저임금 부담과 쪼개기 알바' 등 양측 입장에서 첨예하게 갈릴 수 있는 주제를 놓고 각자의 경험과 생각을 솔직하게 이야기할 예정이다. 단순히 '을과 을의 갈등'으로 바라보기보다는 양측이 서로를 존중하며 일할 수 있는 환경을 어떻게 만들어갈 것인지 함께 고민하는 방식으로 대화를 진행한다.
향후 방송에서는 80대 원로와 20대 청년이 만나 서로 다른 세대가 살아온 경험과 가치관을 이야기하고, 워킹맘과 워킹대디가 일과 육아를 병행하면서 겪는 현실적인 고민과 생각들을 나누며 남녀의 다름을 넘어 함께 살아가는 사회에 대한 생각을 나눌 예정이다.
청와대는 "통합은 서로 좋아하게 만드는 일이 아니라 억울한 일이 없는 사회를 만드는 일"이라면서 "서로의 생각과 경험을 나누는 자리가 '나와 다른 생각을 할 수도 있구나'라고 서로를 존중하고 대화가 복원되는 첫 단추가 되기를 바란다"고 전했다.
the13ook@newspim.com