뉴트리, '닥터언 식물성 오메가3' 출시

AI 핵심 요약beta
- 뉴트리가 19일 닥터언 식물성 오메가3를 출시했다.
- 미세조류 원료와 물 추출 공법으로 안전성을 높였다.
- EPA·DHA 균형 설계로 3중 기능성을 갖췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 뉴트리가 토탈 헬스케어 브랜드 '닥터언'의 미세조류 유래 오메가3 신제품 '닥터언 식물성 오메가3'를 출시했다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 신제품은 해양 먹이사슬 최하단의 미세조류에서 추출한 DSM의 프리미엄 원료를 사용했다. NASA가 인증한 무균 배양 시스템으로 생산된 미세조류를 원료로 하며, 유기용매를 사용하지 않는 물 추출 공법으로 분리해 원료의 안전성과 순도를 높였다.
신제품은 자연 분자 형태인 TG(트리글리세라이드) 구조를 적용했으며, TG 함량은 95%에 달한다. 하루 1캡슐로 EPA·DHA 600mg을 섭취할 수 있으며, EPA와 DHA를 3:8 비율로 배합했다. 이를 통해 혈행 개선, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈 개선 등 오메가3의 3중 기능성을 갖췄다.
제품은 100% 식물성 원료와 식물성 캡슐을 적용했으며, PTP 개별 포장 방식으로 휴대성과 위생 편의성을 높였다. 뉴트리 닥터언 브랜드 담당자는 "일반적인 식물성 오메가3가 DHA 중심으로 설계되는 경우가 많은 반면, 이번 제품은 EPA와 DHA를 균형 있게 섭취할 수 있도록 설계한 것이 차별화 포인트"라고 설명했다.
'닥터언'은 특별한(Unique), 이해하는(Understanding), 간단한(Uncomplex)의 앞글자 'UN'에서 착안한 맞춤형 헬스케어 브랜드다. 다양해지는 소비자 건강 니즈를 반영해 개인별 건강 고민을 이해하고, 복잡하지 않은 배합 설계를 기반으로 한 제품 라인업을 선보이고 있다.
한편 '닥터언 식물성 오메가3'는 뉴트리몰과 네이버 등 온라인 채널에서 구매할 수 있으며, 향후 창고형 약국과 마트 등 오프라인 채널로도 판매를 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com