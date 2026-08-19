MDPI, 2026 부산 WLIC 참가…OA 파트너십 소개

AI 핵심 요약beta
- MDPI가 19일 부산 WLIC 참가를 알렸다
- 사흘간 부스서 OA·IOAP를 소개했다
- 이상우 지사장이 오픈사이언스를 발표했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오픈 액세스 논문 출판 기업 MDPI가 지난 10일부터 13일까지 부산 벡스코에서 열린 '2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC)'에 참가했다고 19일 밝혔다.
이번 대회는 '변화를 이끄는 도서관(Libraries Powering Transformation)'을 주제로 열렸으며, 110여 개국 3천여 명의 도서관 및 정보 분야 관계자가 참석했다.
MDPI는 행사에서 사흘간 단독 부스를 운영하며 오픈 액세스(OA) 출판 모델과 기관 OA 파트너십 프로그램 'IOAP (Institutional Open Access Program)'을 소개했다. IOAP는 협약을 맺은 기관에 전용 대시보드와 논문 처리 비용(Article Processing Charge, APC) 할인 등을 제공하는 프로그램이다. 행사 기간 국내외 대학 도서관, 학술정보기관 관계자 등 300여 명이 부스를 방문해 IOAP 운영 방식과 협약 절차에 대한 문의를 이어갔다.
12일 '엑스포 파빌리온(Expo Pavilion)' 세션에서는 이상우 MDPI 한국 법인 지사장이 '오픈 사이언스와 MDPI (Open Science and MDPI)'를 주제로 발표했다. 이 지사장은 오픈 사이언스 개념과 OA 파트너십 프로그램을 설명하고, MDPI가 자체 개발한 AI 연구 무결성 검증 시스템 '에티컬리티(Ethicality)'를 소개했다.
이상우 지사장은 "세계 도서관 올림픽이라 불리는 WLIC에서 각국의 도서관 및 학술정보기관 관계자들과 오픈 사이언스 실현 방안을 논의할 수 있어 기쁘다"며 "MDPI는 IOAP와 같은 기관 파트너십 프로그램을 통해 국내외 도서관과 연구 기관의 OA 활성화를 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.
MDPI는 59개국 1,000개 이상의 기관과 IOAP 파트너십을 맺고 있다. 영국의 지스크(Jisc), 노르웨이 시크트(Sikt) 등 해외 정부 산하 기관과 하버드 대학교, MIT 등 유수 대학들과 협력해 각국 연구자의 OA 출판을 지원하고 있다. 한국에서는 국공립대학교 1개, 사립대학교 11개를 포함해 12개 기관이 IOAP 협약에 참여하고 있다.
1996년 스위스 바젤에서 설립된 MDPI는 500개 이상의 학술지 포트폴리오를 보유한 오픈 액세스 출판 기업이다. MDPI는 현재까지 420만 명이 넘는 연구자들의 연구 결과를 출판했다.
whitss@newspim.com