포톤, 엣지큐 지분 50% 확보

AI 핵심 요약beta
- 포톤은 19일 엣지큐 투자 완료하고 지분 50% 확보했다
- 포톤은 6월 MOA 후 공동 연구개발과 사업화를 추진했다
- 양자냉각기술로 AI데이터센터 등 고효율 냉각시장 공략했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 액추에이터 부품 전문기업 포톤은 양자냉각기술 개발사 엣지큐에 대한 투자를 완료하고 지분 50%를 확보했다고 19일 밝혔다. 이번 투자는 이사회 결의를 거쳐 최종 마무리됐다.
회사에 따르면 포톤은 지난 6월 엣지큐와 투자 약정 및 전략적 업무협약(MOA)을 체결한 후 공동 연구개발과 사업화 방안을 추진해왔다.
엣지큐는 양자 정밀제어 기반 차세대 냉각기술을 개발하고 있다. 최근 서울대학교 정인 교수 연구진과 협력해 차세대 열전소재 기술 개발을 진행 중이다. 해당 기술은 기존 냉매 기반 냉각 시스템과 달리 양자 열전 전고체 소재를 활용해 열을 제어하는 방식으로, 친환경성과 에너지 효율성을 동시에 확보할 수 있다.
포톤은 수개월 간 엣지큐의 기술력과 사업성을 검토했으며, 서울대 연구진과의 협력 체계와 상용화 전략을 높게 평가했다. 최근에는 기술설명회를 개최하며 사업 협력 방안을 구체화했다.
포톤은 AI 데이터센터와 미래 모빌리티, 에너지저장장치(ESS), 산업용 열관리 시스템, 자동차 냉각기술 등 고효율 냉각 솔루션 수요가 확대되는 분야를 중심으로 사업화를 추진할 계획이다. 포톤의 제조 역량과 양산 경험을 바탕으로 엣지큐의 기술 상용화와 시장 진출에 협력하며 신규 성장축 육성에 나설 방침이다.
김정욱 포톤 회장은 "포톤의 제조 경쟁력과 엣지큐의 기술력을 결합해 차세대 열관리 시장을 선도하고 사업화 성과를 조기에 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com