LG전자, 유럽 첫 '5G R16 텔레매틱스' 공급…SDV·AIDV 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 19일 유럽 양산차에 R16 기반 텔레매틱스를 처음 공급했다.
- R16은 5G 신뢰성과 응답 속도를 높여 OTA·V2X에 활용했다.
- 모듈·안테나 통합으로 원가를 낮추고 AIDV 공략을 강화했다.
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통신모듈·안테나 통합해 공간·원가 절감…텔레매틱스 1위 굳히기
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 차세대 5G 통신표준을 적용한 차량용 텔레매틱스 솔루션을 유럽 양산차에 처음 공급하며 소프트웨어 중심 차량(SDV)과 인공지능 중심 차량(AIDV) 시장 공략을 강화한다. 유럽 양산 차량에 R16 기반 텔레매틱스가 적용된 것은 업계 최초다.
LG전자는 최근 5G 통신표준 R16 기반 스마트 텔레매틱스 솔루션을 유럽 완성차 양산 모델에 적용했다고 19일 밝혔다. R16은 기존 5G 표준인 R15보다 데이터 전송 신뢰성과 응답 속도를 개선한 기술로, 데이터 오류율은 0.001%, 텔레매틱스 모듈과 기지국 간 전송 지연시간은 1ms 수준이다. 각각 4G 대비 100배, 5배 개선됐다는 설명이다.
차량 소프트웨어를 무선으로 업데이트하는 OTA와 차량·인프라 간 정보를 실시간으로 주고받는 V2X, 자율주행용 대용량 데이터 전송 등에 활용된다. LG전자는 초저지연·고신뢰 통신을 기반으로 자율주행과 AI 서비스에 필요한 차량 연결성을 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.
하드웨어 구조도 단순화했다. 기존에 분리돼 있던 통신 모듈과 최대 12개 안테나를 하나로 통합해 신호 손실을 줄이고 배선과 설치 공간을 축소했다. 완성차 업체는 부품 수와 원가 부담을 낮추고 외부 샤크핀 안테나를 없애 차량 디자인 자유도도 높일 수 있다.
LG전자는 텔레매틱스를 중심으로 차량용 webOS 콘텐츠 플랫폼, 인캐빈 센싱 등 SDV 토탈 솔루션을 확대하고 있다. 은석현 LG전자 VS사업본부장 사장은 "SDV를 넘어 AIDV 시대에도 텔레매틱스 시장 리더십을 더욱 확고히 할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com