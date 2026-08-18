추경호 대구시장 "청년이 체감할 변화 만들라"

18일 간부회의 주재..."청년특보 중심 소통·현장 행보 강화" 주문

기업 유치, 투자 가능한 부지·용수·전력 등 구체적 유치 여건 준비해야

"새로운 전쟁 양상 반영...충무계획, 현실 맞게 다시 점검할 것"

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추경호 대구시장이 "청년이 체감할 변화를 만들라"고 강하게 주문했다.

18일 산격 청사에서 열린 간부 회의에서다.

추경호 대구시장이 18일 간부회의를 주재하고 '청년정책' 강화를 주문하고 있다.[사진=대구시]2026.08.18 nulcheon@newspim.com

추 시장은 이날 간부 회의를 주재하고 "일자리와 주거, 생활 등 청년들이 실제로 겪는 어려움을 세심하게 살피고 어떤 지원이 현장에서 실질적인 도움이 되는지 고민해야 한다"며 이같이 강조했다.

추 시장은 "여러 부서에 분산된 청년 업무를 유기적으로 연결하고 청년 정책에 새로운 활력을 불어넣기 위한 것"이라고 '청년특보' 임명 배경을 설명하고 "청년 특보가 현장을 직접 찾아 더 많은 청년과 만나고 이들의 목소리가 실제 정책에 반영될 수 있도록 적극적으로 발품을 팔아달라"고 당부했다.

또 추 시장은 "일자리와 주거, 생활 등 청년들이 실제로 겪는 어려움을 세심하게 살피고 어떤 지원이 현장에서 실질적인 도움이 되는지 고민해야 한다"며 "청년이 '대구가 우리와 함께하고 있다'고 느낄 수 있도록 관련 부서가 긴밀히 협력해 체감도가 높은 정책과 프로그램을 만들어야 한다"고 강조했다.

추 시장은 또 기업의 요구에 맞는 구체적인 선택지를 선제적으로 제시하는 '메뉴판식 투자 유치'를 주문했다.

추 시장은 "기업에 대구로 오라고만 할 것이 아니라 기업이 실제로 대구에 오려고 할 때 어디에 입주할 수 있고 부지는 어떤지, 용수와 전력 공급이 가능한지 등 구체적인 선택지를 바로 제시할 수 있어야 한다"고 말했다.

그러면서 추 시장은 "좋은 기업이 왔을 때 대구가 준비해 놓은 경쟁력 있는 부지와 지원책을 메뉴판처럼 제시하고 기업이 선택할 수 있도록 해야 한다"며 "기업의 투자 수요를 선제적으로 파악하고 대구가 실제로 제공할 수 있는 투자 환경과 지원 방안을 구체화할 것"을 지시했다.

18일 대구시 산격청사에서 간부회의 주재하는 추경호 시장.[사진=대구시] 2026.08.18 nulcheon@newspim.com

추 시장은 적극 행정도 강조했다. 추 시장은 "각자 업무를 하면서 '이것은 정말 필요하다', '대구를 위해 이것만큼은 해봐야 한다'는 아이디어를 끊임없이 고민해야 한다"며 "전문가를 만나고 현장을 찾아다니면서 필요한 정책을 스스로 발굴하고 적극적으로 제안해 달라"고 주문했다.

추 시장은 그러면서 "적극적으로 일하고 성과를 낸 직원이 제대로 평가받을 수 있도록 실·국장의 의견을 충분히 듣고 공정한 인사와 보상도 직접 챙기겠다"고 밝혔다.

추 시장은 이날부터 시작되는 을지연습과 관련해 " '2026 대구 세계 마스터즈 육상 경 기대 회' 일정으로 인해 간소화되더라도 안보와 재난 안전 대응에는 빈틈이 없어야 한다"고 강조했다.

특히 20일 예정된 민방위 훈련과 관련해서는 "시민들이 대피 등 훈련 내용을 미리 충분히 알 수 있도록 적극 홍보해 시민 불편을 최소화하고 사이버 공격, 드론, 민간인 대상 테러 등 새로운 전쟁 양상을 반영해 충무계획도 현실에 맞게 다시 점검할 것"을 주문했다.

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