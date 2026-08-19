전국 광역 단체장 8월 19일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 14일 을지연습 보고회 등 일정을 소화했다.
- 민형배 광주시장과 허태정 대전시장이 14일 각종 회의에 나섰다.
- 전국 광역단체장들이 14일 을지연습과 현안 행보를 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 접견-김민석 더불어민주당 당대표( 08:40의전실)
- 2026년 을지연습 일일종합상황보고회( 09:00 충무시설)
- 민생재기 원스톱 100일 프로젝트 업무협약( 09:50 영상회의실)
- 제219회 한낮의 유 콘서트-북극항로 출항기념( 11:00 영화의전당)
- 2026 한국정치학회 하계학술대회 특별기조강연( 15:00 국립부경대학교)
▲민형배 전남광주특별시장
- 통합청사 점검회의(08:00 무안청사 정철실)
- 삼성전자.플랙트그룹 광주공장 신축 투자 협약식(09:30 비즈니스룸)
- 지역 책임 교육혁신 공동선언 기자회견(10:20 광주청사 브리핑실)
▲신용한 충북지사
-을지연습 일일상황보고회의(09:00 충무시설)
-문화체육관광 관련 간담회( 11:00 여는마당)
-기적의 다리 개장 기념식(19:10 단양)
▲우상호 강원도지사
-을지연습 일일 상황보고 회의 (09:00 충무시설 종합상황실)
-을지연습 전시 현안과제 토의 (11:00 신관 대회의실)
▲이원택 전북지사
- 을지훈련 상황보고 (09:00 충무시설)
- 실국 업무보고 (10:00 회의실)
- 을지연습 도 대표 실제훈련 (15:00 정읍제2청사)
- 실국 업무보고 (17:00 회의실)
▲박완수 경남지사
-을지연습 일일 상황보고 회의( 09:00 통합방위상황실)
▲ 박찬대 인천시장
- 인하대 반도체 바이오 교육동 준공식 (11:00)
▲허태정 대전시장
-2026 을지연습 일일 상황보고(8:30 통합방위종합상황실)
-2026 을지연습 기관장 과제 토의(9:00 통합방위종합상황실)
-제18회 대전광역시 공공디자인 공모전 시상식(14:00 2층 로비)
-대전사회복지공동모금회 명예회장 위촉 및 2026년 추석명절 지원사업 기부금 전달식(16:00 응접실)
▲조상호 세종시장
-을지연습 아침 종합상황보고(8:30 충무상황실)
-을지연습 전시현안과제 토의(10:30 충무상황실)
-을지연습 주요사태 통합상황조치(16:30 충무상황실)
▲박수현 충남지사
-을지연습 기관장 도상연습(15:00 전시종합상황실)
▲이철우 경북도지사
- 2026년 을지연습 일일상황보고 및 전시 현안 과제 토의(09:00 충무시설 종합보고장)
- (사)한국후계농업경영인 경북-전북연합회 상생 교류 한마당(14:00 농협경북지역본부)
▲추경호 대구광역시장
-공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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