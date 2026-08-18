신상진 성남시장 "을지연습 비상소집, 실전 같은 훈련으로 통합 대응 역량 높여야"

AI 핵심 요약beta
- 신상진 성남시장이 18일 을지연습 비상소집 훈련을 점검했다.
- 성남시 필수요원이 비상대비 태세와 응소태세를 확인했다.
- 신 시장은 유관기관 공조와 안전한 훈련을 당부했다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 신상진 성남시장은 18일 오전 '2026년도 을지연습 비상소집 훈련'에 참석해 공직자들의 비상대비태세를 점검하고 훈련상황을 살폈다고 밝혔다.
비상소집에는 비상상황 발생 시 신속한 대응과 행정기능 유지를 위한 성남시 본청과 사업소, 3개 구청의 실·국·소·단장, 부서장, 주무팀장 등 필수요원이 참여했다.
이번 비상소집은 전쟁 등 국가비상사태 발생에 대비해 공직자들의 응소태세와 부서별 비상대비 임무를 점검하고 실제 상황에서의 대응 역량을 높이기 위해 진행됐다.
신 시장은 훈시에서 "이번 을지연습이 단순한 매뉴얼 숙지에 그치지 않고 실제 전시 상황에서 각 부서와 개인에게 부여된 비상대비 임무를 정확히 이해하고 수행하는 계기가 되도록 해 달라"며 "군·경·소방 등 유관기관과 긴밀히 공조해 비상시 통합 대응 역량을 높이는 데 최선을 다해 달라"고 당부했다.
이어 "남은 훈련 기간에도 안전사고 없이 을지연습이 원활히 진행될 수 있도록 끝까지 힘써 달라"고 말했다.
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