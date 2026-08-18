전국 광역 단체장 8월18일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 17일 을지연습과 간담회를 진행했다
- 우상호 강원도지사 등 광역단체장들이 을지연습 보고를 받았다
- 추경호 대구광역시장은 17일 공식 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-을지연습 비상소집 훈련(07:00 신관앞 광장)
-전국염소생산자중앙연합회 기탁식(13:15 여는마당)
-미호강 정책간담회(16:30 여는마당)
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-을지연습 최초 상황보고 회의 (10:30 충무시설 종합상황실)
▲이원택 전북지사
- 을지훈련 최초 상황보고 (07:20 회의실)
- 간부회의 (09:00 회의실)
▲허태정 대전시장
-2026 을지연습 최초 상황보고회의(10:00 통합방위종합상황실)
-市 자원봉사연합회X한국타이어앤테크놀로지(주) 기탁식(13:30 응접실)
-세계태양광총회 실행계획 보고회(16:00 중회의실)
▲조상호 세종시장
-을지연습 긴급 간부회의(최초상황보고)(9:00 충무상황실)
-주간간부회의(9:30 집현실)
-시정5기 지역일자리 목표공시제 종합계획 연구용역 착수보고회(11:00 집현실)
▲박수현 충남지사
-을지연습 최초상황보고회(8:00 중회의실)
-실국원장 회의(10:00 중회의실)
-충남새마을회 임원진 간담회(14:00 외부인사접견실)
▲전재수 부산시장
-임용장 수여식-부산사회서비스원 원장(14:50 의전실)
▲박완수 경남지사
- 2026년 을지연습 최초상황보고회의(09:30 도정회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 을지연습 최초보고회(09:30 전시종합상황실)
- 김대중 대통령 서거 17주기 추모행사(18:30 빛고을시민문화관 공연장)
▲ 박찬대 인천시장
- 을지연습 최초 상황보고 (09:00)
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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