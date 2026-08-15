남종섭 경기도의장 "광복, 독립유공자 예우에 책임 다할 것"

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도내 독립운동가 81인 조명 영상 상영 및 경기도극단 창작 낭독극 선보여

남 의장 "선열들의 희생 기억하며 독립유공자 및 후손 예우 세심히 살필 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)은 15일 '제81주년 광복절'을 맞아 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생을 기리고 광복의 의미를 되새겼다고 밝혔다.

남종섭 경기도의회 의장은 15일 경기아트센터 대극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축행사'에 참석해 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 기렸다. [사진=경기도의회]

남 의장은 이날 경기아트센터 대극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축행사'에 참석해 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 기렸다. 경기도가 주최한 이날 행사에는 광복회원과 보훈단체, 유관 단체 관계자, 각계 도민 등 900여 명이 참석했다.

경축행사는 국민의례를 시작으로 광복의 역사를 담은 주제영상 상영, 독립유공자 포상, 기념사와 경축사, 창작 낭독극, 축하공연, 만세삼창 순으로 진행됐다.

남종섭 경기도의회 의장은 15일 경기아트센터 대극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축행사'에 참석해 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 기렸다. [사진=경기도의회]

특히 주제영상 '81명, 함께 세운 빛의 기억'에서는 경기도 구석구석에서 독립을 위해 헌신한 81명의 독립운동가를 조명했으며, 경기도극단은 오성규·이석영·김구 선생 등 독립운동가들의 역경과 염원을 담은 창작 낭독극 '다시 부르는 이름들'을 선보여 눈길을 끌었다.

남 의장은 본 행사에 앞서 광복회원과 독립유공자 후손 등과 환담을 나누며 깊은 감사와 존경의 뜻을 전했다. 이어 참석자들과 함께 광복절 노래를 제창하며 역사적 가치를 공유했다.

경기도의회는 이번 행사를 계기로 도내 독립유공자와 후손들에 대한 보훈 복지 및 예우를 한층 강화해 나갈 방침이다.

남종섭 경기도의회 의장은 15일 경기아트센터 대극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축행사'에 참석해 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 기렸다. [사진=경기도의회]

남종섭 경기도의회 의장은 "오늘 우리가 누리는 자유와 번영은 오직 나라를 위해 모든 것을 바친 선열들의 희생 위에 세워진 것"이라며 "그 뜻을 가슴 깊이 기억하고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 세심히 살피는 데 경기도의회도 책임을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com