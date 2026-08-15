부산시, 광복 81주년 경축식…독립유공자 2명 대통령 표창

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백범 김구 탄생 150주년 기념 공연

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 광복절의 뜻을 다시 새기며 부산이 걸어온 역사 위에 북극항로 시대의 새로운 도약을 다짐했다.

전재수 부산시장이 15일 오전 10시 부산시민회관 대극장에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다.[사진=부산시] 2026.08.15

시는 15일 오전 10시 부산시민회관 대극장에서 전재수 시장을 비롯한 독립유공자와 시민 등 1300여 명이 참석한 가운데 '제81주년 광복절 경축식'을 개최했다고 밝혔다.

행사에 앞서 이날 오전 9시에는 전재수 부산시장과 주요 기관장 등 20여 명이 광복기념관 위패 봉안소를 찾아 순국선열에게 참배했다.

행사는 국민의례, 경축영상 상영, 백기환 광복회부산광역시지부장의 기념사 낭독, 정부포상 전수, 전재수 시장 경축사, 부산시립예술단 경축공연, 광복절 노래 제창과 만세 삼창 순으로 진행됐다.

올해 경축공연에서는 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 부산시립예술단이 '광복, 빛으로 이어된 시간'을 선보였다. 한 줄기 빛에서 시작된 희망이 광복의 빛에 이르기까지의 여정을 백범 김구와 미래세대를 상징하는 어린아이의 대화와 동행을 모티프로 삼아 빛과 몸짓이 결합된 다원 예술로 구현했다.

정부포상으로는 1930년 서울에서 배재고등보통학교 3학년 재학 중 광주학생운동에 동조해 만세시위에 참여한 고 이현찬 씨와 1918년 경남 고성에서 일본인 어업자의 경제적 침탈에 항거하다 체포된 고 조영옥 씨에게 대통령 표창이 수여됐다. 표창장은 고 이현찬 씨의 아들 이명호 씨와 고 조영옥 씨의 손자 조규덕 씨가 각각 받았다.

시는 광복절을 맞아 시와 구·군이 함께하는 '함께하는 태극기 달기 운동'을 벌였다. 지난 12일부터 15일까지 나흘 동안 공공기관 누리집, 주요 간선도로변, 대중교통 등 부산 곳곳에 태극기를 게양해 광복 의미를 공유했다.

전재수 시장은 경축사를 통해 "광복절은 빼앗긴 국권을 되찾고, 우리가 꿈꾸는 나라를 우리 손으로 만들어 갈 수 있게 된 겨레의 빛을 되찾은 날"이라며 "지난 150년 동안 부산항이 대한민국을 세계로 연결했다면 이제 북극항로라는 새로운 바닷길을 통해 대한민국의 더 큰 도약을 부산이 끌어가야 한다"고 말했다.

이어 "선조들의 애국심이 조국 광복을 이루어냈듯이 이제 우리가 부산과 대한민국의 새로운 미래를 열어나갈 것"이라며 "시민과 함께 해양수도 부산의 꿈을 완성해 나가겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com