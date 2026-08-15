추미애 지사 "광복 정신 이어 공정·혁신·포용의 경기도 만들 것"

제81주년 광복절 경축사 발표...순국선열·독립유공자 헌신에 경의

도내 독립운동가 발굴 및 정당한 예우 약속..."역사적 정의 당당히 세울 것"

도 재정 난국 속 "허리띠 졸라매되 공정·혁신·포용 가치로 미래 준비"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 애국지사의 희생을 기리며 독립정신을 계승한 '공정·혁신·포용'의 도정 운영 방향을 제시했다.

15일 오전 경기아트센터 대극장에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 추미애 경기도지사가 경축사를 하고 있다. [사진=경기도]

추 지사는 15일 '제81주년 광복절 경축사'를 통해 "81년 전 삼천리 방방곡곡을 밝힌 광복의 빛은 순국선열과 애국지사들의 피와 땀이 이루어낸 결실"이라며 "숭고한 희생과 헌신이 오늘의 대한민국을 세운 굳건한 토대가 됐다"고 밝혔다.

이어 경기도를 '독립운동의 중심지'로 규정하며 해공 신익희(광주), 이석영(남양주), 노은 김규식(양주), 윤기섭(파주) 선생 등 도내 주요 독립운동가들과 경기도 유일의 생존 애국지사인 오성규 지사의 업적을 기렸다.

추 지사는 "입증 자료가 부족해 잊히고 묻혀 있던 숨은 영웅들을 끝까지 찾아내 마땅한 예우와 정당한 평가를 돌려드리겠다"며 "대한민국의 중심 경기도에서 역사적 정의를 당당히 세우겠다"고 강조했다.

아울러 추 지사는 선열들의 독립정신을 이어받아 경기도가 지향해야 할 3대 핵심 가치로 '공정·혁신·포용'을 선언했다.

15일 오전 경기아트센터 대극장에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 추미애 경기도지사가 독립유공자 포상 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=경기도]

우선 '공정'과 관련해 "독립운동과 친일의 역사가 같은 평가를 받아서는 안 되며 헌신에는 합당한 예우를 특별한 희생에는 특별한 보상을 돌려드려야 한다"며 특권과 편법 없는 공정한 경기도 조성을 약속했다.

이어 최근 경기도가 처한 재정 난국을 언급하며 '혁신'을 강조했다. 추 지사는 "녹록지 않은 재정 여건이지만 어렵다고 멈출 수는 없다"며 "뼈를 깎는 마음으로 허리띠를 졸라매되, 도민의 삶을 지키고 미래를 위한 준비는 치열하게 이어나가겠다"고 전했다.

마지막으로 '포용'에 대해 "독립운동이 남녀와 세대 계층과 이념을 넘어 하나의 뜻으로 힘을 모았듯 남부와 북부, 도시와 농촌이 함께 기회를 나누는 공동체를 만들겠다"고 밝혔다.

15일 오전 경기아트센터 대극장에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 추미애 경기도지사가 광복절 노래를 하고 있다. [사진=경기도]

추 지사는 "공정으로 원칙을 바로 세우고, 혁신으로 미래를 열며 포용으로 힘을 모아 더 나은 내일을 다음 세대에 물려주겠다"며 "순국선열과 애국지사들의 뜻을 가슴 깊이 새기고 영원히 기억하겠다"고 덧붙였다.

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