"대한독립 만세"…대전·세종·충남서 다시 울린 그날의 함성

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각 지역 81주년 광복절 경축행사 잇따라 열려

독립유공자 예우 강화·행정수도 완성 등 다짐

동학농민혁명 '독립운동 기점' 재정립도 강조

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 제81주년 광복절인 15일 대전·세종·충남지역에서 조국의 독립을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생을 기리는 경축행사가 잇따라 열렸다.

각 시·도에 따르면 이날 광복절 경축식을 열고 광복의 역사적 의미를 되새기며 선열들의 독립정신을 계승해 나갈 것을 다짐했다.

대전시 제81주년 광복절 경축행사. [사진=대전시] 2026.08.15 vincent977@newspim.com

대전에서는 이날 오전 시청 대강당에서 허태정 시장을 비롯해 독립유공자 유족, 광복회 회원, 보훈단체장, 기관·단체장 등이 참석한 가운데 광복절 경축식이 열렸다.

이에 앞서 허 시장은 국립대전현충원을 찾아 순국선열과 호국영령에 헌화·분향하며 나라를 위해 희생한 선열들의 넋을 기렸다.

경축식에서는 나라사랑 운동에 기여한 공로를 인정받은 광복회 대전광역시지부 유재훈·권중원·장경재 씨에게 대전시장 표창이 수여됐다.

허 시장은 "선열들이 지켜 낸 자유와 평화의 가치를 미래세대에 올바르게 전하고, 독립유공자와 유족에 대한 예우에도 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

세종시 제81주년 광복절 경축행사. [사진=세종시] 2026.08.15 vincent977@newspim.com

세종에서도 시청 여민실에서 조상호 시장, 독립유공자 유족과 주요 내빈, 시민 등 300여 명이 참석한 가운데 광복절 경축식이 개최됐다.

이번 행사는 조국의 독립을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생을 기리고 광복의 역사적 의미와 독립정신을 되새기기 위해 마련됐다.

이날 지역 시니어 합창단인 세종청춘합창단의 선창에 맞춰 참석자 전원이 애국가를 제창하며 나라사랑의 의미를 되새겼다. 이어 엄대현 광복회 세종시지부장은 기념사를 통해 광복 81주년의 역사적 의미를 되짚고 독립정신을 계승해 나갈 것을 강조했다.

조 시장은 "순국선열의 희생으로 되찾은 주권의 가치를 지속 가능한 미래로 이어가기 위해 행정수도 세종을 대한민국의 새로운 성장축으로 완성해 나가겠다"고 강조했다.

충남도 제81주년 광복절 경축행사. [사진=충남도] 2026.08.15 vincent977@newspim.com

충남에서도 도청 문예회관에서 박수현 지사와 도내 보훈단체장, 기관·단체장 등 1000여 명이 참석한 가운데 광복절 경축식이 열렸다.

이날 행사에서 박 지사는 대한민국 민주주의와 독립운동의 뿌리가 제2차 동학농민혁명에 있다며 정부에 독립운동 기점을 바로잡아 줄 것을 강력히 촉구했다.

박 지사는 "광복절을 계기로 독립운동의 역사를 폭넓게 재조명하고, 선열들의 희생과 헌신이 오늘날의 대한민국으로 이어졌다는 점을 되새겨야 한다"며 독립운동의 역사적 의미를 재조명할 필요성을 강조했다.

vincent977@newspim.com