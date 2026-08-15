충남경찰청, 천안·아산서 광복절 폭주족 186건 적발

AI 핵심 요약beta
- 충남경찰이 15일 천안·아산서 폭주족 단속했다.
- 교통법규 위반 186건 적발하고 299명 투입했다.
- 폭주 관련 112신고는 30건으로 절반 줄었다.
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[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 광복절을 맞아 천안·아산 일대에서 폭주족 특별단속에 나선 충남경찰이 교통법규 위반 등 186건을 적발했다. 폭주 관련 112 신고도 지난해보다 절반 이상 줄어든 것으로 나타났다.
충남경찰청과 충남자치경찰위원회는 15일 천안·아산 전역에서 폭주족 특별단속을 실시했다고 밝혔다.
이번 단속에는 교통경찰과 지역경찰, 경찰관기동대, 광역예방순찰대 등을 비롯해 한국교통안전공단, 천안시·아산시 관계자 등 총 299명이 투입됐다. 순찰차 등 장비도 77대가 동원됐다.
경찰은 폭주족 집결이 예상되는 10개 지점의 도로를 통제해 집단 폭주를 사전에 차단하고, 음주운전과 무면허 운전, 불법 개조, 굉음 유발 등 각종 교통법규 위반 행위를 집중 단속했다.
단속 결과 모두 186건의 위법행위가 현장에서 적발됐다. 이 가운데 음주·무면허 운전자와 불법 개조 차량 운전자는 형사처벌할 예정이며, 소음기준 초과 등 유관기관이 적발한 20건에 대해서는 과태료가 부과된다.
폭주 관련 신고도 크게 감소했다. 이날 접수된 112 신고는 30건으로 지난해 광복절 69건보다 51% 줄었다.
경찰은 국경일을 앞두고 지속적으로 실시한 단속과 사전 홍보가 폭주 행위 억제에 효과를 낸 것으로 보고 있다.
충남경찰청 관계자는 "앞으로도 폭주족 출현이 예상되는 국경일에는 대대적인 단속을 통해 강력하게 대응하겠다"며 "시민들의 평온한 일상을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com