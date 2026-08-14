화성시, 폭염 장기화 대응 AI 기술 적용 '스마트 무인 생수 냉장고' 운영

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9월 말까지 유동 인구 많은 어천역·병점역·동탄역서 시원한 생수 무료 제공

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시가 여름철 폭염 장기화에 대비해 '스마트 무인 생수 냉장고'를 운영한다.

동탄역에 설치된 AI 무인 생수 냉장고 모습. [사진=화성시]

14일 화성시에 따르면 이날부터 9월 말까지 ▲어천역 ▲병점역 ▲동탄역 등 유동 인구가 많은 주요 역사 3곳에서 시원한 생수를 무료로 제공한다.

이번 사업은 장기간 이어지는 폭염으로 인한 시민 피해를 예방하고 무더위에 지친 시민들이 가까운 곳에서 시원한 물을 편리하게 이용할 수 있도록 마련됐다.

특히 시민 이용이 많은 주요 역사에 냉장고를 설치해 접근성과 이용 편의를 높였다.

스마트 무인 생수 냉장고는 인공지능(AI) 기술을 적용해 별도의 관리 인력 없이 24시간 이용할 수 있는 장비다.

이용자가 현장에 안내된 전화번호로 자동응답시스템(ARS) 인증을 하면 이용자 확인 절차를 거쳐 생수가 자동으로 배출된다.

또 스마트 이용 관리 시스템을 적용해 시민 1명당 하루 1병의 생수를 무료로 제공하며 중복 수령을 제한한다.

이를 통해 더 많은 시민에게 생수를 제공하고 무분별한 중복 이용을 방지해 효율적으로 운영할 계획이다.

화성특례시는 이번 시범 운영 기간 시민 이용 현황과 만족도, 운영 효과 등을 종합적으로 분석할 예정이다.

분석 결과를 바탕으로 폭염을 비롯한 각종 재난에 효과적으로 대응할 수 있는 스마트 재난 대응 서비스를 추가로 발굴하고 확대 여부를 검토할 계획이다.

정명근 화성특례시장은 "폭염이 장기화할수록 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 세심한 대응이 중요하다"며 "시민들이 많이 이용하는 주요 역사에 스마트 무인 생수 냉장고를 설치한 만큼 시원한 물 한 병이 무더위를 식히고 건강을 지키는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com