거창군, 9077억원 규모 2회 추경안 의회 제출…생활 안정 사업 반영

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기정예산보다 553억원 증액

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 민생 안정과 지역 현안 해결을 앞세운 추경안을 내놨다.

거창군은 기정예산보다 553억 원 늘어난 9077억 에 규모의 2026년 제2회 추가경정예산안을 편성해 14일 군의회에 제출했다고 밝혔다.

경남 거창군이 14일 기정예산보다 553억 원이 증가한 총 9077억 원 규모의 2026년 제2회 추가경정예산안을 편성해 거창군의회에 제출했다. 사진은 거창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.06

이번 추경안은 일반회계 8389억 원과 특별회계 688억 원으로 구성됐다. 일반회계는 기정예산보다 487억 원, 특별회계는 66억 원 각각 증가했다.

군은 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 군민의 생활 안정을 우선 고려하고 정주 여건 개선과 지역의 미래 성장 기반 확충에 재원을 배분했다고 설명했다. 사업의 시급성과 군민 체감도, 재정투자의 효율성 등을 종합적으로 검토했다는 게 군의 설명이다.

주요 반영 사업은 화장시설 건립, 도민체전 대비 정비, 거창 첨단 일반산업단지 조성, 청년 결혼 축하금 지원, 소각시설 개선 등이다.

승강기 제2 시험타워 및 전망대 건립, 지역사랑 휴가 지원, 운수업체 유류 세액 보조, 지역사랑상품권 발행 지원, 경남도민 생활지원금 및 고유가 피해 지원금 지급, 거열산성 진입도로 개설 사업도 포함됐다.

이홍기 거창군수는 "이번 추경은 미래 30년을 내다보며 거창의 새로운 도약을 준비하고 군민의 삶을 실질적으로 뒷받침하는 데 초점을 맞췄다"며 "지역 경제에 활력을 더하고 주요 현안 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

추경안은 오는 25일부터 9월 9일까지 열리는 제295회 거창군의회 정례회에서 심의·의결을 거쳐 확정된다.

yun0114@newspim.com