나주배 품종 다변화…국산 녹색배 '설원' 올해 3ha 규모 보급

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나주시, 생산 단지 조성 MOU 체결

[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 나주시가 국내에서 육성한 녹색배 '설원'을 새로운 나주배 품종으로 육성한다.

나주시는 전날 농촌진흥청 국립원예특작과학원, 나주배원예농협과 함께 국내 육성 품종인 녹색배 '설원' 전문 생산단지 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

국내 육성 품종 녹색배 '설원'. [사진=광산구] 2026.08.14 ej7648@newspim.com

이번 협약은 단순한 묘목 보급을 넘어 '설원'의 안정적인 생산과 시장 정착을 위해 묘목 생산부터 재배, 품질 관리, 유통까지 연계하는 체계적인 생산 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 나주시는 '설원' 생산단지 조성을 위한 행정 지원과 재배 농가 교육, 품질관리 등을 추진한다.

국립원예특작과학원은 '설원' 품종의 재배 기술을 보급하고 품질 기준을 설정하는 등 안정적인 생산을 위한 기술 지원을 맡는다.

나주배원예농협은 1년생 포트묘를 자체 생산 및 공급해 안정적인 생산 기반을 마련하고 향후 생산량 증가에 맞춰 유통과 판매를 지원하는 등 생산단지 운영에 협력할 예정이다.

'설원'은 농촌진흥청이 개발한 국내 육성 배 품종으로 과중은 600g 내외, 당도는 14.0°Bx(브릭스) 내외로 높은 당도와 아삭한 식감이 특징이다.

저장성이 우수해 상온에서 30일 이상 품질을 유지할 수 있어 소비자 선호도가 높은 품종으로 평가받고 있다.

특히 과육의 갈변이 잘되지 않아 조각 과일로 활용하기 좋고 학교급식과 가공산업 등 다양한 분야에서 안정적인 수요를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 기존 '신고' 품종보다 개화기가 늦어 봄철 개화기 저온 피해를 줄일 수 있으며 8월 하순부터 9월 상순 수확이 가능해 일소 피해 등 기후변화에 대응하는 데도 유리한 품종으로 평가받고 있다.

나주시는 이번 협약을 계기로 올해 3ha 규모의 보급을 시작으로 2030년까지 5년간 총 30ha 규모로 '설원' 생산단지를 확대해 나갈 계획이다.

내년부터는 농촌진흥청 배연구센터, 나주시농업기술센터, 나주배원예농협, 재배 농가가 참여하는 민관 협의체를 구성해 재배 기술을 공유하고 품질관리와 유통 및 판로 확대 등 활동을 이어갈 예정이다.

윤병태 나주시장은 "이번 협약을 통해 녹색배 '설원'이 시장에 안정적으로 정착해 농가 소득 증대와 나주배 산업의 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "국립원예특작과학원, 나주배원예농협과 긴밀히 협력해 체계적인 생산단지가 운영될 수 있도록 재배 기술 보급과 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com