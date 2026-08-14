광명시업사이클아트센터 상반기 방문객 8만명 돌파

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지난해 상반기 2만 1166명보다 약 282% 급증

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시 업사이클아트센터가 체험형 콘텐츠와 맞춤형 교육 프로그램을 앞세워 올해 상반기에만 8만 명이 넘는 방문객을 모으며 자원순환 거점 공간으로 굳건히 자리매김했다.

시는 올해 상반기 업사이클아트센터 방문객이 총 8만 944명으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 이는 지난해 상반기 2만 1166명보다 약 282% 급증한 수치다.

광명업사이클아트센터 기획전시실에서 체험형 전시 '업사이클 인터랙티브'를 체험하며 전시물과 상호작용하고 있는 아이들. [사진=광명시]

박승원 광명시장은 "이번 방문객 증가는 시민들이 기후위기와 자원순환에 깊은 관심을 갖고 업사이클을 직접 경험하려는 수요가 높아지고 있음을 보여준다"며 "작은 경험이 일상의 탄소중립 실천으로 이어질 수 있도록 다양한 체험과 콘텐츠를 지속해서 확대해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

지난 2015년 국내 최초의 업사이클 예술공간으로 가학동 자원회수시설 부지에 문을 연 센터는 2024년 시민체육관 인근 신축 건물로 이전했다. 이후 전시뿐 아니라 교육·산업·창업을 아우르는 복합 공간으로 발돋움했다.

센터는 기획전시 공간, 공연장, 회의실, 교육실, 공유주방, 목공실, 소재보관실, 공유오피스 등을 두루 갖추고 있다.

올해 방문객 급증을 이끈 일등 공신은 시민 눈높이에 맞춘 차별화된 콘텐츠다.

기존의 일방적인 관람 형태에서 벗어나 관람객이 직접 보고 만지며 움직이는 양방향(인터랙티브) 전시를 새롭게 선보여 폭발적인 호응을 얻었다. 전시에 발걸음을 한 관람객은 작년 상반기 1만 7024명에서 올해 7만 4843명으로 약 340% 폭증했으며, 만족도 역시 97%를 상회했다. 체험교육 참여자도 작년 1326명에서 올해 2445명으로 약 84% 늘었다.

가족 단위 선호도를 반영한 맞춤형 프로그램이 주효했다. 청소년 진로탐색을 위한 폐현수막 아크릴화 제작, 폐목재 소가구 만들기, 청바지 패션 소품 제작, 자투리 가죽 카드지갑 만들기 등 버려지는 자원에 생명을 불어넣는 다채로운 강좌가 진행됐다.

특히 올해 처음 도입된 '업사이클 푸드' 강좌는 못난이 채소를 활용해 온 가족이 함께 요리하는 프로그램으로 큰 인기를 끌었다. 체험교육 전체 만족도 역시 97%에 달했다.

기업 지원 기능도 한층 강화됐다. 업사이클 기업 등을 위한 시설 대관 이용객은 작년 2816명에서 올해 3656명으로 약 30% 증가했다. 창업기업 제품 전시 공간인 '아트숍'도 새롭게 문을 열어 판로 개척과 인지도 제고를 돕고 있다. 녹색나눔장터와 연계한 특별전 등 일상 속 문화 확산 노력도 방문객 증가에 힘을 보탰다.

광명시는 하반기에도 행보를 이어간다. 오는 22일까지 시청과 열린시민청 등 공공기관 5곳에서 '찾아가는 업사이클 순회전시'를 열고 로봇 작품과 체험 키트를 선보인다. 아울러 주민자치회 협업 프로그램과 시민 참여형 상설 체험공간 조성에도 박차를 가할 계획이다.

1141world@newspim.com