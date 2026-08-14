고흥군, 햅쌀 수확 돌입...햅쌀 온라인 판매 추진

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 14일 포두면서 조생벼 수확행사를 열었다.
- 지역농협과 손잡고 추석 전 햅쌀 판로 확대에 나섰다.
- 조생종 조명은 4000톤 생산 예상으로 유통될 예정이다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 14일 포두면 남촌리에서 조생벼 수확행사를 열고 지역농협과 연계한 햅쌀 판로 확대에 나섰다고 밝혔다.
이날 행사에는 공영민 고흥군수와 농협 관계자, 농업인 등이 참석해 조생벼 수확 현장을 점검하고 농업인을 격려했다.
수확 품종인 조생종 '조명'은 밥맛이 우수하고 도복에 강한 특성을 갖춰 추석 전 햅쌀 출하가 가능하다.
고흥지역 조생종 벼 재배면적은 약 700ha로 올해 생산량은 약 4000톤으로 예상된다. 수확 벼는 흥양농협 미곡종합처리장(RPC)에서 수매와 도정을 거쳐 추석 전 햅쌀로 유통될 예정이다.
군은 흥양농협 등 지역농협과 협력해 햅쌀을 고흥몰에 입점시키고 온라인 기획판매를 추진한다. 생산자와 품종, 수확·도정일 등 상품 정보를 제공하고 사회관계망서비스(SNS) 홍보도 강화할 계획이다.
고흥쌀은 최근 전남 10대 고품질 브랜드 쌀에 '수호천사건강미'로 선정된 가운데 군은 종자 보급과 적기 이앙·수확, 병해충 공동방제, RPC 중심의 건조·저장·도정 관리를 통해 품질 경쟁력을 높이고 있다.
공영민 군수는 "고흥 햅쌀이 전국 소비자에게 안정적으로 공급될 수 있도록 유통과 홍보 지원을 강화하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com