경남도, 가뭄 극복 장비 긴급 투입…농업용수 확보 기계 전쟁 시작

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

백호우 27대·양수기 51대 긴급 투입

신속한 지원·협력 가뭄 피해 최소화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 비가 쉬고 있는 동안 경남도가 삽과 펌프로 먼저 움직였다. 마른 논과 갈라진 하천을 살리기 위해 백호우와 양수기를 긴급 투입하며 가뭄과의 '장비 전쟁'에 나선다.

도는 지속되는 강수 부족으로 농업용수 확보에 어려움을 겪는 지역에 하천 굴착용 건설장비와 양수장비를 긴급 지원한다고 14일 밝혔다. 시군 수요조사를 거쳐 이날부터 오는 20일까지 장비를 현장에 투입한다.

경남도가 지속되는 강수 부족으로 농업용수 확보에 어려움을 겪는 지역을 지원하기 위해 하천 굴착용 건설장비와 양수장비를 긴급 투입한다.[사진=경남도] 2026.08.14

최근 2개월간 지역 강수량이 162㎜로 평년의 33% 수준에 그치면서 가뭄 상황이 이어지고 있다. 이에 도는 백호우 27대와 덤프트럭 13대, 양수기 51대, 호스 1730m를 가뭄 지역에 배치한다.

지원 장비는 하천재해예방사업이 진행 중인 지역을 중심으로 운영한다. 백호우 등으로 하천을 굴착해 물을 확보하고, 양수기와 호스를 활용해 농경지 등에 농업용수를 공급할 계획이다.

장비는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 현장에 배치되며 시군과 읍면 담당자가 함께 작업을 추진한다. 현장 여건에 따라 작업 일정과 시간은 조정될 수 있다.

지원 대상은 함안 광정지구, 창원 진전2지구, 고성지구, 김해 진례2지구, 거창 대산1지구, 산청 남사1지구, 양산 백록·북부1·다방1지구, 사천 완사지구, 합천 대곡·미곡지구, 진주 장안지구, 통영 원산지구, 거제 수월지구, 밀양지구 등이다.

이재철 환경산림국장은 "지속되는 폭염과 강수 부족으로 농업용수 확보에 어려움을 겪는 지역의 가뭄 극복을 위해 가용 장비를 신속하게 지원하겠다"며 "시군과 긴밀히 협력해 지역별 가뭄 상황에 맞는 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 대응하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com