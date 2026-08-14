제22회 제천국제음악영화제, 영화·음악·창작자 만나는 프로그램 공개

AI 핵심 요약beta
- 제22회 제천국제음악영화제가 9월 3일부터 8일까지 열렸다.
- 정서경·류성희 등 창작자가 관객워크숍에서 창작 과정을 나눈다.
- TWICE 다현 등 쇼케이스와 톡투유가 관객과 만난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제22회 제천국제음악영화제(JIMFF, 집행위원장 장항준)가 영화와 음악을 함께 즐기고 창작자와 직접 만날 수 있는 다채로운 프로그램을 선보인다.
제천국제음악영화제는 오는 9월 3일부터 8일까지 6일간 제천시 일원에서 열리며 올해 처음 선보이는 '관객워크숍, 영화의 일생'을 비롯해 '쇼케이스', '히든트랙', '뮤직스케이프' 등 프로그램 이벤트를 운영한다.
'관객워크숍, 영화의 일생'에서는 정서경 작가, 류성희 미술감독, 천명관 작가와 영화음악감독들이 시나리오와 영화미술, 문학, 음악 등 영화 창작 과정에 대한 이야기를 관객과 나눈다.
아티스트의 음악 세계를 만나는 '쇼케이스'에는 TWICE 다현과 삼산, 밴드 신인류 등이 참여한다.
영화 상영과 라이브 공연을 결합한 '히든트랙'과 영화감독이 연출한 국내외 뮤직비디오를 소개하는 '뮤직스케이프'도 마련된다.
대표 프로그램인 '톡투유'에서는 봉준호 감독, 김윤아, 손석희, 권일용 프로파일러, 전미도 배우 등 다양한 분야의 인사들이 관객과 만난다.
영화 상영작 티켓은 오는 18일부터 예매할 수 있으며 프로그램별 일정과 예매 방법은 제천국제음악영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
choys2299@newspim.com