괴산 각연사 비로전, 국가 보물로 승격…고려·조선 건축미 인정

AI 핵심 요약beta
- 괴산 각연사 비로전이 14일 보물로 승격됐다.
- 비로전은 조선 전기 다포양식 가치를 인정받았다.
- 괴산군 보물은 8건, 각연사는 4건이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산의 천년 고찰 각연사 비로전이 국가유산 보물로 승격되며 역사적·건축사적 가치를 인정받았다.
14일 괴산군에 따르면 각연사 비로전은 1982년 충북도 유형문화유산으로 지정된 이후 역사적·학술적·예술적 가치를 인정받아 지난달 국가지정문화유산 보물로 승격됐다.
비로전은 보물인 석조 비로자나불 좌상을 모신 법전으로 정면 3칸, 측면 3칸 규모의 팔작지붕 다포양식 건축물이다.
특히 조선 전기 다포계 공포의 특징을 잘 보여주는 동시에 기둥의 배흘림과 팔작지붕 구성 등에서 고려 시대 건축 수법이 확인돼 건축사적 가치가 높은 것으로 평가받았다.
하부 초석과 고막 이석에는 고려 초기 부재가 재사용된 것으로 알려졌다.
건립 연혁은 명확하지 않지만 관련 기록과 건축 양식을 고려하면 1499년 중건된 것으로 추정된다.
이번 보물 승격으로 괴산군이 보유한 보물은 8건으로 늘었다.
각연사는 통일대사탑과 통일대사탑비, 석조 비로자나불 좌상에 이어 비로전까지 모두 4건의 보물을 보유하게 됐다.
baek3413@newspim.com