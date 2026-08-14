'오디세이', 개봉 10일째 300만 관객 돌파…흥행세 이어가

AI 핵심 요약beta
- 놀란 감독 신작 오디세이가 14일 누적 300만명을 넘었다.
- 오디세이는 개봉 10일째 304만7856명을 기록했다.
- 광복절 연휴 앞두고 예매 100만장으로 흥행을 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 개봉 10일째 누적 관객 300만명을 돌파했다고 14일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 6시 46분 기준 '오디세이'의 누적 관객 수는 304만 7856명을 기록했다.
'오디세이'는 개봉 4일째인 지난 8일 100만 관객을 넘어선 데 이어 10일 개봉 6일째 200만명을 돌파했다. 이후 나흘 만에 100만명을 추가하며 개봉 10일째 300만 관객을 넘어섰다.
이는 '왕과 사는 남자'가 개봉 14일째, '호프'가 11일째 300만 관객을 기록한 것보다 빠른 속도다. 지난해 전체 박스오피스 1위에 오른 '주토피아 2'의 300만 돌파 시점인 개봉 11일째보다도 하루 빠르다.
예매량도 증가했다. '오디세이'는 개봉 2주차에 예매량 100만장을 넘어서며 올해 최고 예매량을 기록했다. 개봉 당일 예매량 93만장을 기록한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 넘어선 수치다.
배급사 측은 개봉 이후 예매량이 감소하는 일반적인 흐름과 달리 2주차에 100만장을 넘어섰다는 점에 주목했다. 과거 '어벤져스: 엔드게임', '아바타: 물의 길' 등 천만 관객을 기록한 작품에서도 개봉 이후 높은 예매량이 이어진 바 있다.
'오디세이'는 광복절 연휴를 앞두고 예매량과 누적 관객 수를 함께 늘리며 흥행을 이어가고 있다.
현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com