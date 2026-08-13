탁구 혼복 세계 1위 임종훈-신유빈, 유럽 스매시 8강서 고배

AI 핵심 요약beta
- 임종훈-신유빈이 13일 WTT 유럽스매시 8강서 졌다.
- 대만 린윈루-정이징 조에 1-3으로 패해 4강이 무산됐다.
- 두 선수는 단식과 복식 개인전 메달에 다시 도전한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 탁구 혼합복식 세계랭킹 1위 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시에서 시즌 3번째 우승 도전에 실패했다.
임종훈-신유빈 조는 13일(한국시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 혼합복식 8강전에서 세계랭킹 11위 린윈루-정이징(대만) 조에 게임스코어 1-3(3-11 2-11 11-4 9-11)으로 패해 준결승 진출이 좌절됐다.
2024 파리 올림픽 동메달리스트인 두 선수는 지난해 WTT 파이널스 우승을 비롯해 국제무대에서 네 차례 정상에 오르며 세계랭킹 1위에 올랐다. 올 시즌에도 6월 스타 컨텐더 류블랴나와 7월 미국 스매시를 연달아 제패하며 상승세를 이어왔지만, 이번 대회에서는 8강에서 발걸음을 멈췄다.
임종훈-신유빈 조는 32강을 부전승으로 통과한 뒤 16강에서 앤더스 린드(덴마크)-안나 허시(웨일스) 조를 3-0(11-6 11-9 11-5)으로 완파하며 순조롭게 8강에 올랐다. 그러나 지난해 맞대결에서 두 차례 모두 승리했던 린윈루-정이징 조를 넘지 못하면서 아쉬움을 남겼다.
경기 초반 흐름은 대만 페어가 완전히 가져갔다. 한국은 1게임에서 연속 7실점을 허용하는 등 상대의 강한 공세에 밀리며 3-11로 첫 게임을 내줬다. 2게임에서도 리시브와 랠리에서 좀처럼 주도권을 찾지 못했고, 2-11로 완패하며 벼랑 끝에 몰렸다.
반격은 3게임에서 시작됐다. 임종훈과 신유빈은 공격 성공률을 끌어올리며 11-4로 승리, 분위기를 바꾸는 데 성공했다. 하지만 마지막 4게임에서 승부가 갈렸다. 한국은 초반 접전을 이어가며 5-4까지 앞섰지만, 린윈루-정이징 조가 6연속 득점에 성공하며 흐름을 뒤집었다. 7-10으로 몰린 상황에서 타임아웃 이후 두 점을 만회했지만 끝내 게임포인트를 막지 못하며 9-11로 패했다.
혼합복식 일정을 마친 두 선수는 개인 종목에서 다시 메달 사냥에 나선다. 임종훈은 남자 단식과 오준성(한국거래소)과 호흡을 맞추는 남자복식에 출전하고, 신유빈은 여자 단식과 주천희(삼성생명)와 짝을 이룬 여자복식에서 다시 정상 도전에 나선다.
wcn05002@newspim.com