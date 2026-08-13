【韩股收盘】 韩国股市连续四日上涨 KOSPI指数重返6800点

纽斯频通讯社首尔8月13日电 受美国通胀数据符合市场预期以及人工智能（AI）基础设施投资前景向好等因素提振，韩国股市13日继续走强，韩国综合股价指数（KOSPI）上涨3.56%，收复6800点关口，连续第四个交易日上涨。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，当天KOSPI指数收于6813.34点，较前一交易日上涨234.30点，涨幅3.56%。其中，外国投资者和机构投资者分别净买入2.0951万亿韩元和6798亿韩元，个人投资者净卖出2.7228万亿韩元。受外资持续流入带动，KOSPI盘中一度升至6880点附近，尾盘涨幅有所收窄。

当天，半导体板块成为推动大盘上涨的主要力量。三星电子上涨4.89%，SK海力士上涨5.92%，SK Square上涨9.08%。现代汽车、LG新能源、三星生物制剂、韩华航空航天和KB金融等权重股也普遍上涨。

分析认为，美国7月份消费者价格指数（CPI）符合市场预期，缓解了市场对利率前景的担忧。同时，多家人工智能基础设施企业公布业绩向好，进一步增强了市场对AI投资持续增长和半导体需求保持强劲的预期。

韩国创业板市场（KOSDAQ）当天收于861.37点，较前一交易日上涨2.04点，涨幅0.24%。其中，个人投资者净买入2585亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1364亿韩元和1171亿韩元。

此外，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1415.70韩元，较前一交易日下跌2.70韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社