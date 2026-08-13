경기도장애인체육회 '가맹단체 하반기 직무교육' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도장애인체육회가 13일 화성 푸르미르서 직무교육을 열었다.
- 39개 가맹단체 실무자 60여 명이 행정 역량 강화를 위해 참여했다.
- 보조금 정산과 회계 관리 교육으로 투명성 제고를 기대했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도장애인체육회는 13일 화성 푸르미르에서 '2026년 가맹단체 하반기 직무교육'을 개최했다고 밝혔다.
도장애인체육회에 따르면 이번 교육은 경기도장애인체육회 소속 39개 가맹단체의 전무이사(사무국장) 및 행정 실무자 60여 명이 참석한 가운데 가맹단체의 행정 실무 역량을 강화하고 투명하고 안정적인 단체 운영을 지원하기 위해 마련됐다.
교육 과정은 ▲공문서 작성 실무▲ 회장선거 절차 안내▲권익보호 교육▲회계법인 연계 지방보조금관리시스템(보탬e) 정산교육 등으로 진행됐다.
특히 현장에서 자주 발생하는 행정 실수 사례와 주요 유의사항을 공유하고 하반기 보조금 집행 및 정산 절차를 집중적으로 안내해 단체 운영의 투명성을 높이는 데 주력했다.
도장애인체육회는 이번 교육을 통해 지방보조금관리시스템 이용법을 상세히 전달함으로써 하반기 추진 사업의 회계 관리 및 정산 업무의 효율성이 증대될 것으로 기대하고 있다.
백경열 경기도장애인체육회 사무처장은 "가맹단체는 경기도 장애인체육 발전을 이끄는 가장 중요한 동반자"라며 "앞으로도 현장에 실질적인 도움을 줄 수 있는 맞춤형 직무교육을 지속해서 제공해 가맹단체의 역량 강화를 적극 지원하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com