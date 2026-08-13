韩再祭出房地产新政：首都地区五年内供应23万套住宅

纽斯频通讯社首尔8月13日电 韩国政府13日公布稳定房地产市场综合对策，计划通过新增住宅用地、加快住房建设、支持城市更新项目、扩大房地产金融支持等措施加快住房供应，稳定房地产市场。根据方案，未来首都地区将新增供应23万套以上住房，其中包括年内新增可建设约10万套住房的公共住宅用地。

资料图：从首尔市汝矣岛远眺住宅区。【图片=纽斯频通讯社】

国土交通部联合金融委员会、国务调整室、财政经济部发布《稳定租赁及住房买卖市场住房快速供应方案》和《稳定房地产市场综合金融对策》。

根据方案，韩国政府将在落实此前提出的2026年至2030年首都圈开工建设135万套住房目标的基础上，新增可建设约10万套住房的开发用地，推动首都地区新增供应"23万套+α"住房，以扩大住房供给、缓解供需矛盾。

为加快住房建设，政府将建立公共住宅用地"最短期开工模式"，把公共住宅用地从公布到住宅开工所需时间由目前约68个月缩短至37个月。按照计划，此前公布开发的果川、泰陵等地块将于2029年开工，其余项目力争于2030年前启动建设。

政府还计划年内新增约10万套住房对应的公共住宅开发用地。首批确定在首尔江西区、京畿道南杨州市和京畿道广州市等3个地区建设约2.7万套住房，其余约7.3万套住房对应地块将在年内公布。政府同时将首都地区公共住宅区约49万坪非住宅用地调整为住宅用途，预计新增约3万套住房。

方案提出，将加快此前公布项目的行政审批程序。针对占首都地区住房供应八成以上的民间开发项目，政府将出台一系列支持措施，推动到2030年前通过旧城区改造和旧房重建项目新开工建设23.4万套住房。

在住房保障方面，韩国政府计划将约15%的公共分售住房建设为股权积累型、收益共享型等可负担住房，同时新增普惠型公共租赁住房，并建立青年普惠型全租住房制度，进一步完善青年和新婚家庭住房保障体系。

金融支持方面，政府将房地产项目融资（PF）担保及资金支持规模由目前26.3万亿韩元扩大至47.8万亿韩元以上。

与此同时，政府表示将继续加强房地产贷款管理，通过强化全租房贷款管理、优化债务偿还能力（DSR）收入认定标准等措施，抑制投机性住房贷款需求；对青年等实际住房需求群体，则推出针对不同住房需求的专项金融支持政策。

韩国政府还将新设由国务总理主持的"跨部门住房快速供应协调会议"，定期督导住房供应进度，协调解决跨部门重大事项，推动各项政策落实。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社