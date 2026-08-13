성빈센트병원 국내 의료기관 최초 항암치료 중 탈모 예방 도움 의료기기 도입

AI 핵심 요약beta
- 가톨릭대 성빈센트병원이 13일 국내 첫 PAXMAN 도입했다.
- 항암 전후 두피를 18~22도로 냉각해 탈모를 줄이는 장치다.
- 유방암 환자 대상 시행해 심리 부담과 삶의 질 개선 기대했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 가톨릭대학교 성빈센트병원은 국내 의료기관 최초로 항암치료 중 발생하는 탈모 예방에 도움을 주는 팍스만(PAXMAN) 두피냉각시스템(Scalp Cooling System)을 도입했다고 13일 밝혔다.
성빈센트병원이 도입한 PAXMAN 두피 냉각 시스템은 항암제 투여 전·중·후 일정 시간 동안 냉각 캡을 착용해 두피 온도를 18~22도로 낮춰주는 방식으로 두피 혈관을 수축시켜 모낭으로 전달되는 항암제의 양과 모낭 세포의 대사활동을 일시적으로 감소시켜 탈모를 최소화하는 의료기기다.
PAXMAN은 미국 FDA 승인을 받은 두피 냉각 시스템으로 다양한 임상 연구를 통해 항암치료 중 탈모 발생 비율을 현저히 줄인다는 게 성빈센트병원 관계자의 설명이다.
국내 의료기관에 정식 도입된 것은 성빈센트병원이 처음으로 성빈센트병원은 유방암 환자 가운데 탁산계‧안트라사이클린계의 항암제로 치료받는 환자들을 대상으로 PAXMAN 두피 냉각 치료를 시행한다는 계획이다.
성빈센트암병원장 심병용 교수(종양내과)는 "두피 냉각 치료 시스템 'PAXMAN' 도입은 단순히 항암치료 환자의 탈모를 줄이는 데 그치지 않고 치료 과정에서 느낄 수 있는 심리적 부담을 완화하고 자존감을 높이는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "더불어 사회생활과 대인관계 유지 등 환자의 삶의 질을 높이고 보다 안정적으로 치료를 이어가는 데 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com