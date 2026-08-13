수원시, 맞춤형 돌봄서비스 본인부담금 한시 지원

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 13일 돌봄서비스 본인부담금을 한시 지원했다
- 기준중위소득 120% 초과 150% 이하 시민이 대상이다
- 12월 31일까지 1인 연 150만원 한도 내 무료 이용 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 돌봄서비스 이용에 부담을 느끼는 시민을 위해 오는 12월 31일까지 기준중위소득 120% 초과, 150% 이하인 시민에게 수원새빛돌봄(누구나) 본인부담금을 한시 지원한다고 13일 밝혔다.
수원새빛돌봄(누구나)은 돌봄이 필요한 시민에게 생활돌봄·동행돌봄·주거안전·식사 지원·일시보호·재활돌봄·심리상담 등 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 사업이다.
이번 한시 지원 대상은 서비스 제공 적격 판단 기준을 충족하면서 기준중위소득 120% 초과 150% 이하인 시민이 대상이다. 8월 13일 이후 신규 신청자부터 적용하며 220명 내외를 지원할 예정이다.
현재 수원새빛돌봄(누구나)은 기준중위소득 120% 이하 시민에게 서비스 비용 전액을 지원한다. 기준중위소득 120% 초과~150% 이하 시민은 서비스 비용의 50%를 지원받고 나머지 50%를 본인이 부담했다.
한시 지원 기간에는 이들이 부담했던 비용까지 수원시가 추가로 지원한다. 지원받는 시민은 1인당 연간 이용한도 150만 원 범위에서 본인 부담 없이 수원새빛돌봄(누구나) 서비스를 이용할 수 있다.
수원시 관계자는 "이번 본인부담금 한시 지원이 돌봄이 필요하지만 비용 부담으로 서비스 이용을 망설였던 시민들에게 도움이 되길 바란다"며 "돌봄 접근성을 높이고 시민 생활 안정과 민생경제 회복을 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com