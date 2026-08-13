권순기 경남교육감, 첫 정기인사 단행…"교육본질 회복, 공교육 강화"

AI 핵심 요약beta
- 권순기 경남교육감이 13일 9월1일자 정기인사를 단행했다.
- 유치원·초·중등 교육공무원 469명을 승진·전보했다.
- 현장 소통과 정책 추진력 갖춘 인재를 배치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교장과 장학관 소통 강화
안정적 교육환경 구축 목표
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남교육감이 취임 첫 정기인사에서 조직의 자리를 바꾸는 데 그치지 않고 학교 현장과 정책을 잇는 인사 카드를 꺼냈다.
권 교육감은 13일 경남도교육청 브리핑룸에서 교육공무원 인사 발표 브리핑을 통해 "오는 9월1일자 유치원과 초·중등 교육공무원 469명에 대한 정기인사를 단행했다"고 밝혔다.
이번 인사는 권순기 교육감 취임 이후 첫 정기인사로 학교 현장 이해도와 전문성, 민주적 소통 역량을 갖춘 인재를 적재적소에 배치하는 데 초점을 뒀다.
본청 국·과장에는 현장과의 소통 능력과 정책 추진력을 갖춘 교장과 장학관을 발탁했고 직속기관장과 교육지원청 교육장도 기관 특성과 지역 교육 여건을 고려해 인선했다.
주요인사으로는 ▲본청 학교정책국장에 박희연 창원 감천초 교장▲본청 미래교육국장에 정재훈 진영고 교장
▲교육연수원장에 박정화 밀양교육지원청 교육장▲과학교육원장에 김철수 거제고현중 교장▲낙동강학생교육원장에 이성효 낙동강학생교육원 진산분원장▲본청 중등교육과장에 황원판 민주시민교육과장▲본청 민주시민교육과장에 강형천 낙동강학생교육원장을 각각 임명했다.
교육지원청 교육장으로는 ▲김해교육지원청 교육장에 정찬수 창원봉림고 교장▲밀양교육지원청 교육장에 하종명 창원 양곡초 교장▲거제교육지원청 교육장에 황건수 거제 내곡초 교장▲고성교육지원청 교육장에 정원태 김해교육지원청 교육지원국장▲남해교육지원청 교육장에 양원철 창원 남정초 교장▲함양교육지원청 교육장에 정은현 합천교육지원청 교육지원과장▲합천교육지원청 교육장에 박종태 금남중 교장을 각각 발령했다.
교육전문직원을 포함한 교(원)장·교(원)감급 관리자 인사는 유치원 원장급 13명, 초등 교장급 151명, 중등 교장급 80명, 유치원 원감급 24명, 초등 교감급 130명, 중등 교감급 71명 등 모두 469명이 승진·전보·전직 또는 신규임용으로 근무지를 이동한다.
유치원 원장급 인사는 원장 중임 2명, 원장 전보 5명, 원감에서 원장 승진 6명이다.
초등 교장급 인사는 교장·장학관에서 본청 국장, 직속기관장, 교육장, 지원청 국장 7명, 장학관에서 교장 전직 4명, 교장에서 장학관 전직 4명, 장학(교육연구)관 전보 3명, 교감에서 장학관 전직 1명, 교장 중임 25명, 교장 전보 53명, 교감에서 교장 승진 47명(공모만료 1명), 장학사에서 교장 전직 3명, 공모교장 4명이다.
중등 교장급 인사는 ▲교장·장학(교육연구)관에서 국장, 교육장, 직속기관장, 본청 과장 8명▲교장에서 직속기관 부장 전직 1명▲교장에서 본청 장학관 전직 2명▲교육전문직에서 교장 전직 9명▲교육연구관에서 장학관 전직 1명▲교장 전보 26명▲교감에서 교장 승진 25명▲교장 중임 7명▲장학사에서 장학관 승진 4명▲장학(교육연구)사에서 장학(교육연구)관 직무대리 2명▲공모교장 1명이다.
유치원 원감급은 ▲원감 전보 11명▲장학사에서 원감 전직 2명▲교사에서 원감 승진 6명▲장학(교육연구)사 전보 4명▲교사에서 장학(교육연구)사 전직 1명이다.
초등 교감급은 ▲교감 전보 29명▲장학사에서 교감 전직 8명▲교사에서 교감 승진 53명▲장학(교육연구)사 전보 27명▲교감에서 장학사 전직 4명▲교사에서 장학(교육연구)사 전직 9명이다.
중등 교감급은 ▲교감 전보 15명▲교사에서 교감 승진 28명▲장학(교육연구)사 전보·전직 19명▲교감에서 장학사 전직 1명 ▲교사에서 장학(교육연구)사 전직 6명, 장학(교육연구)사에서 교감 전직 2명이다.
권순기 교육감은 "기본과 원칙에 충실한 공정한 인사행정을 바탕으로 학교 현장의 안정과 교육정책의 실행력을 높이겠다"며 "적재적소의 인재 배치를 통해 '아이(AI)의 미래를 여는 경남교육'을 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com