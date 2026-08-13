경기도, 17일 반려마루서 국내최초 '검은 개의 날' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 17일 반려마루 여주서 검은 개 입양행사를 연다.
- 검은 털 편견을 줄이고 블랙독 증후군을 알리기 위해서다.
- 검은 개 18마리와 봉사단 30명이 교감하며 홍보한다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 오는 17일 반려마루 여주에서 검은색 털을 가진 보호견의 입양을 촉진하기 위한 특별 입양행사 '반려마루 검은 개의 날'을 개최한다고 13일 밝혔다.
도에 따르면 '검은 털 뒤에 숨겨진 빛–당신의 마음을 기다립니다'를 슬로건으로 검은색 개가 다른 색의 개보다 입양 과정에서 상대적으로 외면받는 이른바 블랙독 증후군을 알리고 털색에 대한 편견 없는 입양문화를 확산하기 위해 이번 행사가 마련됐다.
행사에는 반려마루 여주에서 보호 중인 검은 개 18마리와 블루엔젤 연예인 봉사단 30명이 참여한다.
봉사자들은 대상견과 일대일 짝꿍을 맺고 힐링파크에서 산책과 놀이 등 교감 활동을 하며 입양 홍보를 진행할 예정이다.
오전에는 행사 취지와 참여 반려견을 소개한 뒤 봉사자와 짝을 이뤄 후각탐험장과 물놀이장 등에서 산책과 놀이를 하는 '만남의 시간'이 진행된다.
오후에는 검은색 개의 표정과 친근한 모습을 담는 사진 촬영 프로그램 '블랙독 포토 프로젝트'가 이어진다.
또 짝꿍 강아지의 성격, 좋아하는 활동, 사연 등을 소개하는 '검은색 개 홍보카드'가 전시되며 각 카드에는 QR코드가 삽입돼 현장에서 개별 입양 정보를 확인할 수 있다.
행사 종료 후에도 참여견의 사진과 사연은 반려마루 누리집과 SNS 채널을 통해 온라인 전시 형태로 계속 소개된다.
행사 당일 반려마루 여주를 찾는 일반 방문객도 반려견과 함께 힐링파크를 이용할 수 있으며 문화센터 1층 사진 전시회도 관람할 수 있다.
이강영 경기도 축산동물복지국장은 "이번 행사는 검은색 개를 좋아하게 만드는 데 목적이 있는 것이 아니라 털색과 외형에 대한 편견을 줄이기 위한 것"이라며 "장기간 보호 중인 동물들이 더 많은 입양 기회를 얻을 수 있도록 다양한 홍보를 추진하겠다"고 밝혔다.
반려마루 여주는 지난 2023년 11월 개관 이후 지금까지 유기·구조된 반려동물 1110여 마리를 입양 보냈고 매년 4000여 명이 자원봉사자로 활동하고 있다.
자원봉사 참여는 1365 자원봉사포털, 경기도 동물보호복지플랫폼, 경기도 반려마루 누리집을 통해 신청할 수 있으며 단체 봉사는 문의전화를 이용하면 된다.
asj7376@newspim.com