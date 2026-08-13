고용노동교육원-금융연수원, 노동·금융교육 활성화 협력 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국고용노동교육원과 한국금융연수원이 13일 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 노동·금융 교육과정과 콘텐츠를 공동개발하기로 했다.
- 전문강사·시설·온라인 콘텐츠를 상호 공유하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용노동교육원은 한국금융연수원과 노동·금융교육 분야의 협력을 강화하고 양 기관의 교육 역량을 높이기 위한 업무협약을 13일 체결했다.
협약은 고용노동교육과 금융교육 분야에서 최고 수준의 전문성을 보유한 양 기관이 교육과정과 콘텐츠, 전문 강사 및 시설을 상호 공유함으로써 급변하는 노동·금융 환경에 공동 대응하기 위해 마련됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲노동·금융 관련 신규 교육과정 공동개발 및 운영 ▲내용 전문가 추천 및 출강 협조 ▲온라인 교육콘텐츠 상호 제공 및 교육 플랫폼 탑재 ▲교육시설 상호 이용 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 예정이다.
특히 각 기관이 보유한 전문 교육과정과 인적·물적 자원을 연계해 노동과 금융 분야를 아우르는 신규 교육과정을 발굴한다. 이를 통해 교육대상자와 현장의 수요에 맞춘 교육콘텐츠도 공동 개발한다.
전문가 교류와 출강 협력으로 교육의 전문성을 한층 끌어올리는 한편, 양 기관의 온라인 콘텐츠를 상호 플랫폼에 탑재하여 교육 접근성과 콘텐츠 활용도를 확대할 예정이다.
이종선 교육원장은 "노동환경과 금융산업이 빠르게 변화하면서 노동과 금융을 함께 이해할 수 있는 융합교육의 중요성도 커지고 있다"며 "이번 협약을 계기로 양 기관의 전문성을 결합한 실효성 있는 교육과정을 개발하고, 보다 많은 국민에게 양질의 교육을 제공할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com